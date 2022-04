Lehel: Unfall im Physikunterricht

Im Physikunterricht ist am Donnerstag ein 31-jähriger Lehrer durch umherfliegende Glassplitter schwer verletzt worden.

Im Rahmen des Physikunterrichts wurde ein Experiment durchgeführt. Aus unbekannter Ursache zerlegte sich ein Glaskolben in seine Einzelteile. Umherfliegende Glassplitter trafen den Pädagogen und verletzten zwei weitere im Raum befindliche Schüler*innen.

Ein Großaufgebot an Feuerwehr-und Rettungsdienstfahrzeugen wurde an die Einsatzstelle disponiert. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte den Lehrer. Ein zusätzlich eingetroffener Notarzt intensivierte die medizinischen Maßnahmen. Der 31-jährige Patient wurde in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Das Team des Rettungsdienstes versorgte inzwischen mehrere Schülerinnen und Schüler ambulant, davon waren zwei verletzt.

Das Fachkommissariat der Polizei hat die Ermittlung zur Unfallursache aufgenommen.