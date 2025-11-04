Leiche bei Löscharbeiten in der Lerchenau entdeckt

In der Nacht auf Dienstag ist bei Löscharbeiten im Stadtteil Lerchenau eine Leiche entdeckt worden.

Gegen 23.47 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr München zu einem vermeintlichen Pkw-Brand alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass etwa 30 Quadratmeter Gebüsch und ein Bretterverschlag in Flammen standen. Bei den Nachlöscharbeiten wurde dann die Leiche einer Frau entdeckt. Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle für die Spurensicherungsmaßnahmen der Polizei bis zum Tagesanbruch aus.

Die Todesursache und die Identität der Frau sind der Feuerwehr nicht bekannt.

Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.