Leichte Entspannung bei den Kraftstoffpreisen

Benzin im Wochenvergleich um einen Cent günstiger, Diesel um 0,8 Cent / Ergebnisse der Sektoruntersuchung des Bundeskartellamtes aus Sicht des ADAC plausibel

Leichte Entspannung auf dem deutschen Kraftstoffmarkt: Sowohl der Preis für Benzin als auch für Diesel ist im Wochenvergleich etwas gesunken. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,752 Euro, das ist ein Rückgang von einem Cent gegenüber der Vorwoche. Auch Diesel ist günstiger als in der Vorwoche. Für einen Liter müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer im Mittel 1,686 Euro bezahlen und damit 0,8 Cent weniger.

Der Preisrückgang auf dem Kraftstoffmarkt dürfte in erster Linie den niedrigeren Rohölnotierungen geschuldet sein. Ein Barrel Rohöl der Sorte Brent kostet aktuell etwas weniger als 76 US-Dollar, vor einer Woche waren es noch 77 Dollar. Auch der Euro notiert im Vergleich zum US-Dollar wieder etwas fester.

Der heute vom Bundeskartellamt vorgelegte Abschlussbericht zur Wettbewerbssituation auf dem Kraftstoffmarkt ist aus Sicht des ADAC weitgehend bestätigt. Auch der ADAC hat eine weitere Zunahme der täglichen Preisänderungen registriert. Allerdings gilt unverändert die für Verbraucher wichtige Empfehlung, dass Tanken am Abend im Schnitt um mehr als sieben Cent günstiger ist als morgens. Gleichwohl ist naheliegend, dass eine Zunahme der täglichen Preisänderungen an den Tankstellen es den Verbrauchern immer schwerer macht, den günstigsten Tankzeitpunkt zu finden. Generell wird durch die Untersuchung des Bundeskartellamts weiterer Handlungsbedarf deutlich.

Ungeachtet dessen empfiehlt der ADAC die Preise vor dem Tanken zu vergleichen. Dies geht am besten mit der Spritpreis-App „ADAC Drive“, über die man rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen kann.