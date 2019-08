„Lenggrieser Wanderherbst“: Auf verlassenen Pfaden tief in Natur und Geschichte des Isarwinkels eintauchen

„Es handelt sich mal um alte Almwege, über die das Vieh auf den Berg getrieben und der notwendige Proviant auf die Alm gebracht wurde“, erklärt Gerg, „zum anderen sind es richtige Saumsteige, auf denen Tragtiere ihre Lasten transportierten.“ Oder es sind Reitsteige, über die Pferde kleine Karren über die Berge zogen. In jedem Falle wird klar, wie mühsam der Transport in Zeiten vor Bergbahn, Pick-Ups und Teerstraßen gewesen sein muss. Auch auf die Spur der Holzfäller, die in vergangenen Jahrhunderten den vielleicht wichtigsten Wirtschaftsfaktor der Isargemeinde ausmachten und die freilich unter härtesten Bedingungen das Holz schlugen, werden sich die Herbstwanderer begeben. Details und Anekdoten aus dem Leben und Arbeiten der alten Isarwinkler gibt es gratis mit auf den Weg.

Aber woher kennt Isidor Gerg, der in Lenggries besser als „Gerg Dori“ bekannt ist, diese in Vergessenheit geratenen Pfade eigentlich noch? Über diese Frage muss der Pensionär lachen. „Ja mei, i bin hoilt do dahoam!“ Außerdem habe die Familie selbst Vieh gehabt und man sei „eben neugierig und probiert mal aus, ob man die alten Wege noch findet“. Selbstverständlich führen die Lenggrieser Wanderbegleiter aber nur über solche Steige, die „vernünftig begehbar“ seien, versichert Gerg. Die Wege an sich sind im Übrigen bereits sehr umsichtig angelegt worden: Das Gelände wurde optimal genutzt, die Beschaffenheit der Landschaft berücksichtigt, die Steigungen so sanft wie möglich angelegt.

„Dennoch sollten sich die Teilnehmer die Streckenbeschreibungen gut anschauen, die Dauer mancher Wanderung von bis zu acht Stunden sowie Höhenunterschiede von mehr als 800 Metern bedenken“, sagt Ursula-Dinter Adolf, Tourismus-Chefin von Lenggries. Festes Schuhwerk, gute Kondition und ausreichend Bergerfahrung sind Pflicht. „Doch im Grunde ist bei den zehn Touren für jeden etwas dabei, vom Spaziergänger bis zum Ausdauersportler.“