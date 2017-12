Leopoldstraße: Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

München, 14.12.2017. Am frühen Donnerstagmorgen ist ein Lastwagen mit einem Seat kollidiert. Dabei wurde eine 27-jährige Frau schwer verletzt. Der LKW befuhr die Leopoldstraße stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich der Leopoldstraße und der Griegstraße kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Danach wurde der Seat gegen einen Ampelmasten geschleudert und kam dort zum Stehen. Die junge Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Der Einsatzführungsdienst, ein Löschzug sowie ein Rüstwagen der Berufsfeuerwehr wurden an die Einsatzstelle alarmiert. Zugleich wurde ein Rettungswagen sowie ein Notarztwagen mit dem Alarmbild „Verkehrsunfall, Person eingeklemmt“ zur gemeldeten Adresse beordert.

Nach einer Erstversorgung der Verunfallten in ihrem Fahrzeug, wurde durch die Einsatzkräfte eine technische Rettung mit Rettungsspreizer und Rettungsschere durchgeführt. Die Fahrertür des Seats musste komplett entfernt werden um die schwer verletzte Frau aus dem Fahrzeug retten zu können. Anschließend wurde die 27-jährige in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Der 41-jährige Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt und wurde durch eine Rettungswagenbesatzung betreut. Das Unfallkommando der Polizei hat die Ermittlungen zu Unfallursache aufgenommen.