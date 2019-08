Lerchenauer See: Tödlicher Badeunfall

Am Sonntag, 25.08.2019, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich am Lerchenauer See ein tödlicher Badeunfall. Ein 46-jähriger Pole befand sich mit mehreren Bekannten am Lerchenauer See.

Nach ersten Ermittlungen sprang der 46-Jährige in den See, um sich Abkühlung zu verschaffen und er ging dabei unter. Nach zwei Stunden entdeckten Badegäste den leblosen Körper im Wasser und verständigten die Wasserwacht, die den Polen ans Ufer brachte.

Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Ein herbeigerufener Notarzt stellte schließlich den Tod des Verunglückten fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.