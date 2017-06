Leslie Clio im Oktober 2017 auf Purple Tour – 05.10.2017 im Strom München

Im Oktober dieses Jahres wird Leslie Clio die Songs ihres dritten Albums ‚Purple’ in den Clubs präsentieren. ‚Es geht immer noch um Liebe, Herzschmerz und Idioten’ beschreibt sie selbst ihre Songs. ‚Aber auch um Einsamkeit und Isolation und was es bedeutet, eine Frau zu sein.’

Leslie Clios erstes Album ‚Gladys’ hatte ihr einen Einstieg auf Platz 11 der Albumcharts und eine Echo-Nominierung eingebracht. Fernsehauftritte bei Inas Nacht oder Schlag den Raab und Festivalauftritte unter anderem bei Rock am Ring und Rock im Park folgten. Außergewöhnlich für eine Newcomerin. Eine eigene erfolgreiche Tour sowie Support-Slots bei Phoenix, Bosse, Keane oder Joss Stone schlossen sich an. 2015 folgte der Nachfolger ‚Eureka’, weitere Tourneen, TV-Auftritte und alles was Erfolg im großen Popbusiness mit sich bringt. Am Ende dieses anstrengenden Jahres nimmt sich Leslie eine Auszeit, verbringt die nächsten Monate auf Hawaii und sammelt neue Eindrücke, Ideen und Kreativität. Diese fließen in ihre neuen Songs ein, die mit Leichtigkeit an ihre vorherigen Werke anknüpfen. Fans von Leslie Clio können sich einmal mehr auf Soul-Pop-Shows vom Allerfeinsten freuen. Im Sommer gibt es bereits einen Vorgeschmack auf diversen Festivalbühnen. Tickets sind ab sofort erhältlich.

