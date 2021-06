Kathrin Menzinger, Christina Luft, Christian Polanc und Co.: Diese Profis treten an

Parkett frei für die Profitänzer von “Let’s Dance”: Nach dem großen Finale wird bei RTL weiter getanzt. Die “Let’s Dance”-Profis bekommen die Bühne für sich und präsentieren live am Freitag, 4. Juni 2021, 20:15 Uhr in “Let’s Dance – Die große Profi-Challenge” ihr ganzes sportliches und kreatives Können. Wer denkt sich die spektakulärste Performance aus? Die Zuschauer entscheiden per Telefon-Voting über den Sieger. Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González beurteilen. Daniel Hartwich führt mit Victoria Swarovski durch die Live-Show.

Diese Profis treten bei “Let’s Dance – Die große Profi-Challenge” an:

Alexandru Ionel & Patricija Belousova Renata Lusin & Valentin Lusin Evgeny Vinokurov & Nina Bezzubova Marta Arndt & Christian Polanc Malika Dzumaev & Zsolt Sándor Cseke Kathrin Menzinger & Vadim Garbuzov Christina Luft & Luca Hänni Alona Uehlin & Anton Skuratov (mit Anton Tsarenko und Mark Tsarenko) Andrzej Cibis & Victoria Kleinfelder-Cibis Sergiu Luca & Regina Luca Robert Beitsch, Oxana Lebedew & Katharina Lebedew

Nach dem Erfolg der Profi-Challenges 2020 und 2019 dürfen die Profitänzer auch in diesem Jahr nach dem Finale von “Let’s Dance” wieder aufs Parkett: In einem einmaligen Special können die beliebten Profitänzer aus Deutschlands schönster Tanzshow ihre Leidenschaft fürs Tanzen auf ihre ganz eigene Art und Weise zum Ausdruck bringen. Ihrer Kreativität sind (fast) keine Grenzen gesetzt: Egal ob z.B. Solo-, Paar- oder Gruppentanz, mit Showact oder Überraschungseffekt. Auch die Profis werden sich den kritischen Stimmen der Jury stellen müssen: Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González beurteilen die Darbietungen der professionellen Tänzer, doch einzig die Zuschauer an den Bildschirmen entscheiden, wer 2021 “Die große Profi-Challenge” gewinnt und den begehrten “Let’s Dance”-Pokal mit nach Hause nehmen darf. Wer wird die Nr. 1?