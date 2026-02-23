Let’s go green: München feiert 30 Jahre St. Patrick’s Day

Wenn im März Grün zur Trendfarbe wird, liegt das weniger am Frühlingserwachen, sondern vielmehr an den Feierlichkeiten zum St. Patrick’s Day in München. Am 14. und 15. März 2026 werden wieder Tausende auf den Straßen dem irischen Nationalheiligen huldigen und sich für die „grüne Insel” farblich passend in Schale werfen. 30 Jahre besteht diese Tradition schon in der bayerischen Landeshauptstadt. 1996 fand hier nämlich die erste Parade zum St. Patrick’s Day statt. Seitdem hat sich die Veranstaltung zu einem Fixpunkt im Event- Kalender gemausert und gilt inzwischen als größte Festivität zum irischen Nationalfeiertag auf dem europäischen Festland.

Veranstalter des St. Patrick’s Day Festivals ist das Munich Irish Network e. V. (MIN) als Dachorganisation, unterstützt von zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern verschiedener Vereine. Schirmherr ist seit vielen Jahren Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. Die Stadt München leistet zudem einen wichtigen Beitrag zum Gelingen des zweitägigen Events. Überdies sind die beteiligten Partner: Augustiner, Guinness, Kilians Irish Pub, Otto Pachmayr und Proximo sowie Tourism Ireland und das Münchner Generalkonsulat von Irland.

St. Patrick’s Day Festival – die Programmdetails 2026

Das Highlight des Festival-Wochenendes ist die Parade am Sonntag, dem 15. März 2026 um 12 Uhr. Die ehrenvolle Rolle des Grand Marshal übernimmt 2026 Alison Moffat-McLynn. Der Münchner Wolfgang Schramm schlüpft erneut ins Kostüm des St. Patrick. Zusammen mit der Parade Princess Faye Marie O’Meara werden sie den Umzug anführen, der von der Münchner Freiheit bis zum Odeonsplatz geht. Knapp 1.400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ca. 70 verschiedenen Gruppierungen absolvieren die 2,5 Kilometer lange Strecke, bejubelt von zehnttausenden Zuschauern am Straßenrand. Alle Schaulustigen sind natürlich auch in diesem Jahr wieder herzlich eingeladen, kostenfrei dabei zu sein.

Los geht das St. Patrick’s Day Festival bereits am Samstag, dem 14. März 2026 ab 11 Uhr. Vor der Feldherrnhalle am Odeonsplatz sind wieder zahlreiche Gastronomiestände und eine Bühne für das begleitende Kulturprogramm aufgebaut. Um bei den vielfältigen Musik- und Tanzdarbietungen nicht den Überblick zu verlieren, veröffentlichen wir an dieser Stelle den genauen Programmplan:

Samstag, 14. März Bühne Feldherrnhalle

11:30 – 12:45 Uhr Galway Trad Soc (IRE) Traditional Irish Music

13:00 – 14:15 Uhr O’Konrads (MNE / SRB) Irish Folk & Rock Music

14:30 – 15:15 Uhr Moffatt School of Irish Dancing Tanzvorführung

15:30 – 16:45 Uhr Rubicon (IRE) Traditional Irish Music

Sonntag, 15. März Bühne Feldherrnhalle

13:00 – 14:30 Uhr Galway Trad Soc (IRE) Traditional Irish Music

14:45 – 16:15 Uhr Project M (IRE) Irish Rock Band

16:30 – 17:50 Uhr Cellarfolks (München) Irish Speed Folk

Bühne Ludwigstraße

13:50 – 14:30 Uhr Paul Daly Band & Dieter Reiter (München) Irish Folk

14:45 – 15:25 Uhr Rubicon (IRE) Traditional Irish Music

15:30 – 16:00 Uhr Rince O’Croi & Sweeney Irish Dancing Tanzvorführung

16:00 – 16:15 Uhr Celtic Colleens Tanzvorführung

16:20 – 17:00 Uhr Galway Trad Soc (IRE) Traditional Irish Music

17:05 – 17:50 Uhr Munich Céilí Band (München) Traditional Irish Dance Music

Weitere Events rund um das St. Patrick’s Day Festival

„Great Irish Poets Songbook“ (Freitag, 13. März 2026, 18:30 Uhr im Pfarrsaal der Ludwigskirche): Die Auftaktveranstaltung zum Münchner St. Patrick’s Day Festival mit James Hurley, Pianist und Komponist aus Kanada, und dem irischen Tenor Dean Power.

Celebrate St. Patrick (Samstag, 14. März 2026, 18 Uhr in der Ludwigskirche): Messe und Konzert mit dem Chor des Pestalozzi-Gymnasiums, Kevin Connors (Tenor), Verena Meurers- Zeiser (Harfe), Chris Couperthwaite (Dudelsack), Martin Leopold (Uilleann Pipes), Stephan

Heuberger (Orgel) sowie dem Ensemble Orla Geary & The Reel Deal. „Night of the Celts“ (Samstag, 14. März 2026, 20 Uhr im Wirtshaus am Schlachthof): Hier stehen die irische und die schottische Kultur im Rampenlicht, u. a. mit der Paul Daly Band, Sängerin Tanja-Maria und der Munich Scottish Association.

Mehr Informationen zum St. Patrick’s Day gibt’s auf https://www.stpatricksday.de sowie unter https://www.tourismireland.com/international/de-de/st-patricks-day.