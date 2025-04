Let’s MASH it up – Die Actionsport-Fans treffen sich vom 27. bis 29. Juni 2025 im Olympiapark

Let’s MASH it up!

Actionpark mit Wohnzimmer-Flair für Jung und Alt, bunt, spannend und einfallsreich – das ist MASH! Vom 27. bis 29. Juni gehört der Olympiapark wieder den Actionsport-Fans. Auf dem Programm stehen erstklassige internationale Skateboard-, Wakeboard- und BMX-Contests mit Top-Athlet:innen. Das legendäre MASH Fest wird einmal mehr mit Musik, Kunst, Kultur und Interaktion die perfekte Klammer des Events bilden und das Geschehen sowohl örtlich als auch inhaltlich perfekt verbinden. Die Besucher:innen erwarten rasanter Sport und kulturelle Vielfalt. Let’s MASH it up!

„MASH ist ein besonderer Event für mich mit einer ganz eigenen Atmosphäre. Der Event hat sich seit 2014 immer wieder ein Stück neu erfunden. Neue Sportarten und Contest-Formate wurden präsentiert. Etabliertes ausgebaut und perfektioniert. Wandel war dabei stets Programm”, erklärt Olympiapark-Chefin Marion Schöne und weiter: “Ich freue mich sehr auf die neue Auflage, auf die entspannte Stimmung und den hochklassigen Sport, Top-Athletinnen und Athleten und natürlich auf alle Fans, die mit uns im elften Jahr MASH feiern.” Dass der Olympiapark-Event heute bei den besten internationalen Actionsportler:innen fest im Kalender steht und bei den Besucher:innen so beliebt ist – zum zehnjährigen Jubiläum kamen 96.000 Fans – ist auch den Sponsoren und Förderern zu verdanken, wie der Landeshauptstadt München. „Actionsport ist in München sehr beliebt und für mich ein wichtiges Thema. Mit Veranstaltungen wie MASH erreichen und begeistern wir vor allem die junge Generation. Im besten Fall versucht sich der ein oder andere ja daraufhin auch selbst einmal auf dem Skateboard oder BMX-Rad – MASH bietet die Gelegenheit dazu. Ich bin MASH-Fan und freue mich schon heute auf die drei spannungsgeladenen Tage im Olympiapark”, so Münchens Sportbürgermeisterin Verena Dietl.

Und das erwartet die Besucher:innen 2025 im Olympiapark:

Der BMX-Contest

Zwölf der international besten BMX-Athleten werden ihre Tricks heuer wieder auf einer herausfordernden Miniramp-Landschaft am Olympiasee zeigen. Bei diesem Wettbewerb ist nicht nur erstklassiger Sport garantiert, sondern einmal mehr auch eine hervorragende Sicht auf den Contest in einer einzigartigen Kulisse. Das Set-up wird den Ridern bei ihren 50-Sekunden-Runs jede Menge Kreativität und Trickreichtum abverlangen.

Der Skateboard-Contest

Nach dem Street-Contest 2024 gestaltet sich der Skateboard-Wettbewerb und dessen Set-up für die Skateboarder:innen heuer wieder Transition-lastig. Das Set-up aus 2023, das sich die Skater:innen mit den BMX-Ridern teilen werden, bekommt ein sanftes Update mit neuen Lines und Features. Am Start werden sechs Frauen und zehn Männer sein, natürlich alle Top-Athlet:innen der internationalen Szene.

Der Wakeboard-Contest

Die zwölf Männer und sechs Frauen, die hier an den Start gehen, gehören zu den absoluten Spitzen-Wakeboarder:innen der Welt. Neben dem „klassischen” Contest der Athletinnen und Athleten gibt es heuer einen brandneuen Team-Wettbewerb: Im Double-Line-Format werden jeweils zwei Athlet:innen gleichzeitig fahren, was für noch mehr Action und Spannung sorgen wird.

Das MASH Fest

Beim MASH Fest heißt es reinkommen, staunen, genießen, aber auch selbst aktiv werden und sich ausprobieren. Eine lässige Chill-out-Area lädt zum Verweilen und Entspannen ein, während vielfältige Aktivitäten wie Skateboard-, Tanz- oder Graffiti-Workshops wunderbare Erlebnisse versprechen. Von abwechslungsreicher Kulinarik, musikalischer Unterhaltung bis hin zu künstlerischen Darbietungen ist für alle Sinne etwas geboten. Das MASH Fest mit dem MASH Square (Eingang Olympiahalle Ost) ist der Ort kultureller Vielfalt mit Musik, Kunst und Design, Infotainment und Interaktion. Und die wird nicht fehlen, die Red Bull After Party@MASH am Samstagabend.