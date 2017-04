Let’s rock Cancer! Outdoor-Academy für junge Erwachsene mit Krebs am 25./26. Mai 2017

München, den 13.04.2017: Trotz Krebs endlich wieder spüren, wie viel Kraft noch in einem steckt, aus dem Alltag ausbrechen, neuen Mut schöpfen und erfahren: In mir ist doch noch so viel mehr! All‘ das können junge Erwachsene mit Krebs jetzt in der Outdoor-Academy „Let’s rock Cancer!“ erleben. Bei diesem Mut-Mach-Tag mit Familie und Freunden erfahren junge Betroffene, wie sie durch Bewegung, gute Ernährung und gemeinsame Aktivitäten ihr Selbstvertrauen und ihren Körper stärken können. Das erste Camp der Outdoor-Academy findet am 25. und 26. Mai in Geitau bei Bayrischzell statt. Es wird gefördert durch den Bund Deutsche Rentenversicherung.

Der Hasenöhrlhof im bayerischen Voralpenland liegt in einer der schönsten Gegenden Deutschlands. Dorthin laden die Bayerische Krebsgesellschaft e.V., lebensmut e.V. und Outdoor against Cancer gemeinsam ein. Betroffene erfahren Neues über Bewegung draußen vor der Haustür, alternative Sportmöglichkeiten und gute Ernährung. Dabei werden die Teilnehmer auch selbst aktiv: Klettern im Hochseilgarten, sich auspowern in Laufworkshops oder beim Bodyweight-Training, mit Pilates die eigene Mitte finden und Energie tanken beim gemeinsamen Kochen. Wie sinnvoll das für jeden einzelnen Teilnehmer ist – ob selbst erkrankt oder Begleiter – verdeutlichen Sportwissenschaftler, Psycho-Onkologen und Ernährungsexperten vor Ort eindrücklich in prägnanten, praxisorientierten Beiträgen aus ihrem Fachgebiet.

„Let‘s rock Cancer!“ begeistert für Outdoor-Aktivitäten, macht Mut und vermittelt Lebensfreude. Da darf die Outdoor-Party am Abend natürlich nicht fehlen. Übernachtet wird abenteuerlich in Zelten (stellt der Veranstalter) oder selbstorganisiert in einer Pension vor Ort.

Let’s rock Cancer!

Outdoor-Academy für junge Erwachsene mit Krebs

Wer: Betroffene im Alter von 18 bis 45 Jahren, deren Familien und Freunde

Wann: 25. bis 26. Mai 2017

Wo: Im Hasenöhrlhof in Geitau bei Bayrischzell

Weitere Infos und Anmeldung: www.letsrockcancer.de

Anmeldeschluss: 11. Mai 2017