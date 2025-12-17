Letzte Woche Winterfestival: Kultur, Feuerkunst und Musik bei freiem Eintritt

Noch eine Woche läuft das Tollwood Winterfestival – und auch ohne verfügbare Tickets für die Erfolgsproduktion „Terces“ zeigt sich das Programm vielfältig und lebendig. Besucherinnen und Besucher erwartet bis kurz vor Weihnachten ein breit gefächertes Angebot aus Kultur, Musik, Engagement und Kulinarik – bei freiem Eintritt.

Zu den Höhepunkten der letzten Festivaltage zählen gleich drei Feuershows, die den Feuershowplatz bis zum 23. Dezember in eine Bühne für leuchtende Poesie verwandeln. Der Künstler Henry Hernández verbindet vom 15. bis 18. Dezember Flammenkunst mit Artistik, Jonglage und überraschenden Effekten. Am 19. und 20. Dezember präsentiert Liquid Flames mit „Wake up Call“ eine kraftvolle Inszenierung rund um das Element Feuer. Den Abschluss bildet die Jubiläumsshow von Faszination Feuershow, die anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens vom 21. bis 23. Dezember Funken tanzen lässt.

Auch inhaltlich setzt das Festival Akzente: Im Theaterzelt diskutieren am 17. Dezember drei Expertinnen in der Reihe „Stimmen, die bewegen“ über das Thema „Wege zum Frieden“. Am 18. Dezember zeigt die Schülerin Amelie N. im Engagement Labor, wie junge Menschen gesellschaftlich etwas bewegen können – sie berichtet von ihrer erfolgreichen Kampagne gegen unangekündigte Leistungsnachweise an Schulen.

Für musikalische Höhepunkte sorgt der Hexenkessel: Live-Musik bei freiem Eintritt reicht von der Munich Supergroup (15. Dezember) über Blues, Swing, Rock ’n’ Roll und Folk mit Buck Roger & The Sidetrackers (17. Dezember) bis hin zu Caro Kelley, die am 23. Dezember mit jazzigen, souligen Vocals und Indie-Pop überzeugt. Ergänzt wird das Programm durch besondere Begegnungen auf dem Gelände – darunter ein freundlicher Drache, die lebende Musikbox „Jackbox“ und ein Alphorntrio aus dem Olympiapark.

Abgerundet wird das Winterfestival durch den Markt und ein vielfältiges Bio-Gastro-Angebot. Mit dem Ende der Festivalwoche beginnt anschließend der Umbau für die große Tollwood Silvesterparty, bei der München gemeinsam ins neue Jahr feiern wird.