Letzter Tanz, große Emotionen: Schäffler verabschieden sich bis 2033

Mit dem Faschingsdienstag fand die Schäfflertanzsaison 2026 ihren würdigen und bewegenden Abschluss. Noch einmal zogen die Tänzer des Fachverein der Schäffler Münchens e. V. mit Fasslschlägern, Reifenschwingern, Kasperl und Musik durch die Münchner Innenstadt und ließen eine jahrhundertealte Tradition lebendig werden, deren Wurzeln bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen.

Seit Januar hatten 25 junge Männer mit großem persönlichem Einsatz den Schäfflertanz aufgeführt – bei Wind und Wetter, auf Straßen, Plätzen und vor historischen Kulissen der Stadt. Wochen intensiver Vorbereitung, geopferter Jahresurlaub und unermüdliches Engagement machten deutlich: Dieser Tanz ist weit mehr als Folklore. Er ist Ausdruck von Lebensfreude, Gemeinschaftssinn und gelebter Münchner Identität.

Der letzte öffentliche Auftritt fand am Faschingsdienstag um 21.00 Uhr in der Fußgängerzone auf Höhe der Kirche St. Michael statt. Trotz Kälte und Schnee tanzten die Schäffler ein letztes Mal in dieser Saison – ein stiller, zugleich kraftvoller Moment, der Zuschauer und Mitwirkende gleichermaßen berührte.

Mit dem symbolträchtigen Brechen eines Tanzreifens und den traditionellen Worten

„Der Reifen hat gekracht, der Tanz ist vollbracht“ endete die Schäfflertanzsaison 2026 offiziell. Ein Augenblick voller Emotionen, der Abschied und Dankbarkeit ebenso in sich trug wie die Vorfreude auf ein Wiedersehen.

Nun kehrt für sieben Jahre Ruhe ein, bevor die Schäffler erneut durch München ziehen werden. Zurück bleibt die Gewissheit, dass diese einzigartige Tradition lebt – getragen von jungen Menschen, tief verwurzelt in der Geschichte der Stadt und fest verankert im Herzen Münchens.