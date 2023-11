Lichteraktion „Eine Million Sterne” als Zeichen für gerechtere Welt Gemeinsam auf Sozialwaisen in Tadschikistan aufmerksam machen 500 Kerzen im Münchner Stadtteil Au und an weiteren Caritas-Standorten.

Deutschlandweit verwandeln haupt- und ehrenamtliche Caritas-Mitarbeitende am Samstag, den 18. November 2023, mit der Solidaritätsaktion „Eine Million Sterne” öffentliche Plätze in strahlende Lichtermeere. Auch in München, Bad Reichenhall, Grafing und Pfaffenhofen soll so ein Zeichen der Hoffnung und Solidarität für Menschen in Not gesetzt werden. Gemeinsam mit Caritas International werden dabei dieses Jahr Spenden für Sozialwaisen in Tadschikistan gesammelt.

In München werden Caritas-Mitarbeitende der Sozialraumentwicklung, des Familienservice-Zentrums, des Freiwilligenzentrums, der Offenen Hilfen für Menschen mit Behinderung u.v.m. zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern des Salesianums Don Bosco, des Pfarrverbands Haidhausen und des Verwaiste Eltern e.V. ab 16.00 Uhr am St. Wolfgangsplatz 9, 81669 München, 500 Lichter aufstellen, um sich an der Solidaritätsaktion zu beteiligen. Neben der Lichteraktion bieten Mitarbeitende des Caritas-Familienservice-Zentrums Bastelangebote für Kinder an und die Schülerinnen der Caritas-Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung Theresia Gerhardinger backen und kümmern sich um den Kuchen. Für Glühwein und Punsch sorgen ein Team des Salesianums Don Bosco. Musikalisch begleitet wird die Aktion durch den Kinderchor „Casa Don Bosco” und die Inklusive Band „The Orchestra Extrange”. Der Bezirksausschuss Au/Haidhausen fördert die Veranstaltung. Um 19.00 Uhr findet in St. Wolfgang eine Friedensandacht mit Pater Alfons Friedrich statt, die von Caritas-Mitarbeiterinnen gestaltet und durch den Frauenchor Laetare umrahmt wird. In diesem Rahmen wird das Sternenkinderprojekt des Verwaiste Eltern e.V. vorgestellt.

Das Team des Caritas-Zentrums Berchtesgadener Land beteiligt sich ab 17. 00 Uhr mit einer Illumination aus mehreren hundert Kerzen bei der Pfarrkirche St. Nikolaus, Nikolaiweg 3, 83435 Bad Reichenhall an der Solidaritätsaktion inklusive Wortgottesdienst mit Diakon Johann Schmidt. Für das leibliche Wohl ist mit Lebkuchen und Kinderpunsch durch die Mitarbeitenden der Kontakt- und Begegnungsstätte „Café der Begegnung“ gesorgt.

Die Veranstaltung in Grafing wird ebenfalls ab 17.00 Uhr im Caritas-Zentrum (Bahnhofstraße 1) beginnen. Ein Highlight wird hier die internationale Küche sein. Passionierte Köchinnen und Köche werden die Teilnehmenden mit regionalen Spezialitäten aus Ländern wie der Türkei, dem Jemen oder Afghanistan versorgen. Musikalisch wird der Abend vom Trio Banda Balorda begleitet, das zu einer Reise nach Italien zwischen melancholischen Balladen und leidenschaftlichen Rhythmen einlädt. Außerdem hält Michael Bader von der Stiftung St. Zeno in Kirchseeon einen Kurzvortrag über die Arbeit von Caritas International in Tadschikistan.

Auch in Pfaffenhofen wird „Eine Million Sterne” stattfinden. Von 16.30 bis 17.00 Uhr werden die Lichter auf dem Pfarrhof zwischen der Stadtpfarrkirche und dem Pfarrheim aufgestellt und entzündet.

2023 liegt der Fokus der Solidaritätsaktion auf Tadschikistan. In dem zentralasiatischen Land wachsen viele Kinder und Jugendliche als Sozialwaisen in staatlichen Heimen auf. Nach dem Schulabschluss sind die jungen Menschen oftmals ganz auf sich allein gestellt. Caritas International unterstützt daher Projekte, um die Jugendlichen auf ein selbstbestimmtes Leben nach der Schule vorbereiten. Erwachsene Ehrenamtliche begleiten sie auf ihrem Weg, beraten und fördern sie. Weitere Informationen zur bundesweiten Aktion und zum Spendenkonto finden Sie online unter www.einemillionsterne.de.(rs/var)