LICHTWOCHE München 2017 Entdecke, was Licht mit Dir macht! – 27.10. bis 3.11.2017

München, 09.10.2017 – Nach den großen Erfolgen der beiden vergangenen Jahre, findet die LICHTWOCHE München 2017 bereits zum dritten Mal statt. Sie startet am Freitag, den 27. Oktober in eine Woche voller Programm-Highlights wie Besichtigungen, Führungen, Vorträgen, Workshops oder Licht-Performances und endet am 3. November mit der feierlichen erstmaligen Preisverleihung des »LUXI – der LICHT-Preis«.

Veranstalter der LICHTWOCHE München sind der Pflaum Verlag und seine Fachzeitschrift LICHT. Unterstützt werden sie auch in diesem Jahr von ihren Partnern der Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft LiTG, BG Südbayern und dem Bund Deutscher Innenarchitekten BDIA.

Agnes Hey, Geschäftsführerin des Pflaum Verlags und Veranstalterin der LICHTWOCHE München: „Mit der LICHTWOCHE München ist es uns in den letzten Jahren gelungen, der Branche eine echte Plattform zu bieten und das spannende Thema Licht einer breiten Öffentlichkeit in vielen Facetten nahezubringen. Wir freuen uns sehr, zusammen mit unseren Partnern, auch in diesem Herbst München und die Branche im wahrsten Sinne des Wortes zum Leuchten zu bringen. Besonders stolz sind wir auf unseren LICHT-Preis LUXI, den wir dieses Jahr erstmalig vergeben. Er soll Ansporn und Motivation für Studenten, Industrie, Planer, Designer und Start-Ups sein, sich dem Thema Licht mit mutigen und ungewöhnlichen Ansätzen und Ideen zu nähern. Die knapp 40 innovativen Einreichungen machen den LUXI bereits jetzt zu einem Erfolg.“

„Licht ist nicht nur ein Medium für Designer oder Techniker. Licht bestimmt den Alltag von uns allen. Deshalb freuen wir uns sehr, diesem spannenden Medium mit der LICHTWOCHE München eine breitgefächerte Plattform von Information bis Unterhaltung bieten zu können. Es ist uns wichtig, mit dieser Eventwoche nicht „nur“ das Fachpublikum zum Austausch anzuregen, sondern vor allem die Öffentlichkeit für Licht zu sensibilisieren und zu begeistern“, so Emre Onur, Chefredakteur der Fachzeitschrift LICHT.

Programm und Infos unter: www.lichtwoche-muenchen.de

Infos zur LICHTWOCHE München auch hier: www.facebook.com/lichtwochemuenchen/