LIFE IS BEAUTIFUL – der neue Song von MICAR & JASH

Das Leben schreibt seine eigenen Geschichten

Zum Leben „JA“ sagen, da gibt es für die beiden DJs und Produzenten viele Gründe: Trotz

Corona, Lockdown und den damit verbundenen fehlenden Gigs, haben Hitproduzent MICAR

und GZSZ-Felix von Jascheroff alias JASH den Blick immer nach vorne gerichtet. Auch wenn

es nun schon die zweite Single trifft, die die beiden als MICAR & JASH nicht im Club auflegen

dürfen und somit die geplante Tour geplatzt ist – das Schöne und Gute im Leben darf man

nicht übersehen! Klingt einfach? Ist es auch… denn:

LIFE IS BEAUTIFUL!

Selbst JASH, dessen Ehe während der Quarantänezeit zerbrach, schaut positiv in die Zukunft. Schließlich gilt es jetzt mehr denn je, das Leben als wertvoll zu betrachten, die guten Seiten zu erkennen und zu genießen.

Getrennt voneinander arbeiten, das kennen MICAR & JASH nicht erst seit der Pandemie. GZSZ-Star Felix von Jascheroff alias JASH produziert in seinem Studio in Berlin und MICAR in der Nähe von München – immer verbunden via Skype und Facetime. „Wir leben in einer Welt, die uns so viele Möglichkeiten bietet – wir ergreifen sie“, bestätigt MICAR. Dennoch gab es eine Herausforderung!

Musikvideo mit (prominenter) Unterstützung

Das Storyboard zum Musikvideo schrieb vor, dass MICAR & JASH gemeinsam tolle Dinge im

Leben zeigen und zusammen mit ihrem Sänger Syellow vor der Kamera stehen. Das war und

ist derzeit nur mit allzu großen Einschränkungen zu schaffen. Doch die Fans haben geholfen,

damit der Clip zur Single „LIFE IS BEAUTIFUL“ doch noch umgesetzt werden konnte. Sie

haben den beiden DJs ihre schönsten Momente geschickt, so konnte ein emotionsgeladenes

Musikvideo entstehen. Mit dabei sind auch prominente Unterstützer wie u. a. Rennrodlerin

Dajana Eitberger (Olympia Silbermedaillen-Gewinnerin) sowie die Schauspieler Tom von der

Isar (bekannt aus „Kommissarin Lucas“, „München 7“ uvm.) und Adriaan van Veen (bekannt

aus u. a. „Krass Schule – Die jungen Lehrer“, „Unter uns“). Dazu mischen sich wunderschöne

Bilder der Fans, die Einblicke in ihr Privatleben gewähren – im Urlaub, mit der Familie, beim

Sport, im Alltag…

„Wir sind dankbar, so liebe Fans zu haben, die diese ‚Gemeinschaftsproduktion‘ möglich

gemacht haben“, freuen sich MICAR & JASH.

Halten wir inne, genießen wir das Leben, schätzen wir dieses Geschenk und auch all die

kleinen Momente, die so wundervoll sind: LIFE IS BEAUTIFUL!

„Life is beautiful“ (Label: Raison Music) ist auf allen bekannten Plattformen wie Spotify,

Amazon Music, Deezer, Apple Music uvm. verfügbar: https://raison.lnk.to/LifeIsBeautiful.

Das Musikvideo von MICAR & JASH feat. Syellow zu „Life is beautiful“ gibt’s hier: