Line-Up der Halbinsel-Bühne steht: Noga Erez, Fazer und die HyTop DJs machen den Sommernachtstraum perfekt

Der Sommernachtstraum wird bunt! Das Line-Up für die Halbinsel-Bühne des diesjährigen Sommernachtstraums 2023 im Münchner Olympiapark verspricht bombastische Sounds, aufregenden Jazz und packende Beats. Die international gefeierte Künstlerin Noga Erez, die Münchner Band Fazer und die mitreißenden HyTop DJs sorgen für einen unvergesslichen Abend auf der Halbinsel.

Noga Erez ist eine Künstlerin, die keine Angst vor kreativen Grenzen hat. Die israelische Musikerin und Produzentin ist bekannt für ihren unverwechselbaren Sound, der Elemente von Elektro (elektronischer Musik), Hip-Hop und Pop gekonnt miteinander verbindet. Ihre Musik, gekennzeichnet durch markante Texte und geniale Beats, erzeugt eine kraftvolle Atmosphäre, die verschiedenste Genres durchquert. Ihre atemberaubenden Live-Auftritte, die von starker Energie und tiefgreifenden Texten geprägt sind, machen Noga Erez zu einem absoluten Highlight auf der Halbinsel-Bühne. Ein Vorgeschmack: https://fal.cn/3yGtA

Dazu kommt Fazer: eine der aufregendsten Bands der Münchner Jazzszene. Doch Jazz ist nur ein Aspekt ihres Sounds, der von verschiedenen Einflüssen geprägt ist, darunter die experimentelle Popmusik von Talk Talk, der Afrobeat von Fela Kuti, der Krautrock von Can und der Dub-Techno von Rhythm & Sound. Jedes Instrument in ihrem Klangbild trägt individuell zur Gesamtkomposition bei und erzeugt dabei einen organisch fließenden Gesamtsound. Fazer’s Performance ist eine einzigartige musikalische Reise, die man so schnell nicht vergisst. Reinhören: https://fal.cn/3yGty

Die HyTop DJs runden das Line-Up perfekt ab. Mit ihren mitreißenden Beats sind sie ein Garant für eine unvergessliche Party bis in die späten Abendstunden. Seit 2013 stehen die Münchner DJs und Veranstalter Benjamin Röder & Manuel Kim mit ihrer einzigartigen Open-Air Partyreihe HYTOP für hippen Partysound. Außergewöhnliche Orte in München wie das Deutsche Museum und das Müller‘sche Volksbad werden durch die Profis an den Plattenspielern kurzerhand in clubtaugliche Locations verwandelt.

Für die Hauptbühne sind der Reggae-Künstler Gentleman und Co-Headliner JULI schon länger bekannt. In Kombination mit Noga Erez, Fazer und den HyTop DJs auf der Halbinsel-Bühne ist das nun ein traumhafter Vorspann für den Star des Abends: das Feuerwerk – eine der größten Pyroshows Deutschlands.

Offizieller Hashtag des Sommernachtstraums: #atraum

Weitere Informationen zum Event, Fotos und Ticketpreise unter https://www.sommernachtstraum-muenchen.de/.