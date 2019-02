Linien 16 und 17: Bus statt Tram zwischen Hauptbahnhof, Romanplatz und Amalienburgstraße

In der Arnulf-, Notburga- und Menzinger Straße fahren in der kommenden Woche keine Straßenbahnen: Von Montag, 4. März, bis einschließlich Sonntag, 10. März, ersetzen Busse die Tramlinien 16 und 17 zwischen Hauptbahnhof, Romanplatz und Amalienburgstraße. Dieser Abschnitt wird für den Zugverkehr gesperrt, weil in der Arnulfstraße kurz vor dem Roman-platz Gleisbauarbeiten stattfinden. In Höhe der Nibelungenstraße schließen die SWM eine provisorische Wendeschleife an das bestehende Gleisnetz an, welche die Tramlinien 16 und 17 während des Umbaus des Romanplatzes ab Montag, 11. März, benutzen werden. Änderungen ergeben sich auch für die Tramlinien 20 und 22, die NachtTram-Linien N17 und N20 so-wie die Buslinien 51, 143, 151 und N78.

Tram 16 und 17: Beide Linien fahren nur zwischen St. Emmeram bzw. Effnerplatz und Hauptbahnhof. Den Abschnitt zwischen Hauptbahnhof, Romanplatz und Amalienburgstraße übernehmen Busse. Am Hauptbahn-hof fahren die Ersatzbusse, die ebenfalls die Liniennummern 16 und 17 tragen, an der Einmündung Luisen-/Arnulfstraße ab.

Tram 20 und 22: Beide Linien enden am Hauptbahnhof und fahren von dort als Linie 16 oder 17 Richtung Karlsplatz (Stachus) weiter. Die Haltestellen Karlsplatz (Stachus) der Linien 20/22 in der Prielmayer- und Bayerstraße werden nicht bedient werden.

NachtTram N17 und N20: Diese Linien werden an der Haltestelle Karlsplatz

(Stachus) miteinander verknüpft und fahren somit auf dem Linienweg Effnerplatz –

Isartor – Karlsplatz (Stachus) – Hauptbahnhof – Leonrodplatz – Moosach Bf. Den

N17-Abschnitt zwischen Karlsplatz (Stachus) und Amalienburgstraße übernehmen

Ersatzbusse.

Buslinien 51 und 151: Zwischen Westfriedhof bzw. Moosach und Schloss Nymphenburg

fahren die Busse von Montag bis Samstag tagsüber bis zu vier Minuten früher ab. Durch die Fahrzeitverlängerung und den damit einhergehenden Einsatz zusätzlicher Fahrzeuge sollen baustellenbedingte Verspätungen reduziert werden.

Buslinien 143 und N78: An der Haltestelle Amalienburgstraße wird für beide Buslinien

in Richtung Olympia-Einkaufszentrum/Blumenau eine Ersatzhaltestelle am

rechten Fahrbahnrand eingerichtet.

Einschränkungen für Anwohner und Autofahrer

Anwohner werden gebeten, sich auf baustellenübliche Einschränkungen einzustellen. Auf Höhe der Nibelungenstraße steht in der Arnulfstraße in Fahrtrichtung Romanplatz nur eine Fahrspur zur Verfügung. Wegen der Gleisbauarbeiten entfallen außerdem die Abbiegemöglichkeiten von

der Arnulf- in die Nibelungenstraße und von der Nibelungen- in die Arnulfstraße stadteinwärts. Autofahrern wird empfohlen, den Bereich nach Möglichkeit zu meiden. Unter www.mvg.de/trambau gibt es detaillierte Informationen, Lage- und Netzpläne sowie

das Infoheft.