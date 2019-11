Lionel Richie kommt auf das Tollwood Sommerfestival 2020

Hello Tour 2020

Der internationale Superstar Lionel Richie kommt im Sommer auf seiner „Hello Tour“ auf das Tollwood Sommerfestival. Der Sänger und Musiker hat eine Diskografie vorzuweisen mit Alben und Singles, die ihresgleichen sucht. Richie ist einer von nur zwei Songwritern in der Geschichte der Popmusik, der neun Jahre lang in Folge ein Nummer eins Album hatte. Zu seinen Erfolgen zählen ein Oscar, ein Golden Globe, vier Grammy Awards und viele weitere Auszeichnungen. Für das Musikprojekt „USA for Africa“ schrieb Lionel Richie einen der wichtigsten Popsongs der Geschichte mit: „We Are the World“. Bevor Lionel Richie solo auf den Bühnen der Welt unterwegs war und ist, gründete er die R’n’B Band The Commodores. Mit einem bahnbrechenden Stil widersetzte sich die Band den Genre-Kategorien und veröffentlichte Smash Hits wie „Three Times a Lady“, „Still“ und „Easy“.

Im Sommer geht es auf eine spektakuläre Reise mit Lionel Richie und seinem aktuellen Album „Live aus Las Vegas“!

Der Presale auf CTS Eventim startet am Donnerstag, 14. November. ➔ Presale

Der offizielle Vorverkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen beginnt am Montag, 18. November 2019.

Samstag, 07.11.2020

Beginn: 19:00 Uhr

Ende: max. 22:00 Uhr