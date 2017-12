Live-Alben führen Vinyl-Charts an

07.12.2017. – Hautnah dabei sein ohne langes Schlangestehen: Konzertmitschnitte bieten Musikfans ein authentisches Klangerlebnis und erfreuen sich zurzeit großer Beliebtheit. In den Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, besetzen sie über die Hälfte der aktuellen Top 10, darunter das komplette Podium. Ganz vorne steht Peter Maffay, dessen „MTV Unplugged“ auch als Schallplatte ein echter Verkaufsschlager ist. Die Positionen zwei und drei erobern die britischen Metal-Ikonen Black Sabbath („The End (Live In Birmingham)“) und Iron Maiden („The Book Of Souls: Live Chapter“).

Vier weitere Live-Alben können sich in der Hitliste platzieren: „Delicate Sound Of Thunder“ von Pink Floyd (fünf), David Gilmours „Live At Pompeii“ (sechs), „The Infinite Live Recordings, Vol. 1“ von Deep Purple (acht) sowie „Rammstein: Paris“ (17).

Dass Künstler jeglicher „Couleur“ im Vinyl-Segment heimisch sind, beweist Fjørts Einstieg auf Rang vier. Das Aachener Post-Hardcore-Trio startet mit seinem neuen Studioalbum durch und geht im Januar auf große Tour. Musik „Made in Germany“ gibt’s außerdem dank Prinz Pi („Nichts War Umsonst“, elf), Selig („Kashmir Karma“, zwölf) und Kettcar („Ich vs. Wir“, 19) auf die Ohren.

Die Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt. Basis der monatlichen Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern.