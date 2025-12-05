Live für die Kleinsten: Paul Daly Band feat. Dieter Reiter – 07.12.2025 Hexenkessel Tollwood Winterfestival

Am 07. Dezember steht im Hexenkessel auf dem Tollwood Winterfestival ein echtes Highlight auf dem Programm: Ein großes Benefizkonzert zugunsten der Stiftung Kinderklinik München Schwabing, bei dem nicht nur gefeiert, sondern auch Gutes getan wird. Ab 15:30 Uhr heizen Dieter Reiter & The Paul Daly Band dem Publikum kräftig ein und sorgen mit viel Charme, Humor und mitreißendem Sound für beste Stimmung. Mit im musikalischen Gepäck haben sie auch ihr brandneues Lied „I’mog München in der Weihnachtszeit“, das sie an diesem Nachmittag live präsentieren – ein echter Ohrwurm mit München-Flair und winterlicher Herzenswärme.

Der Eintritt ist wie immer frei, doch wer mag, kann mit einer Spende zugunsten der Stiftung Kinderklinik München Schwabing etwas wirklich Wertvolles beitragen. Denn jeder Euro unterstützt die wichtige Arbeit der Stiftung und hilft dabei, das Elternhaus sowie die Inneneinrichtung der Kinderklinik weiter auszubauen und zu verbessern.

Gemeinsam schaffen wir einen besonderen Nachmittag voller Musik, Herzenswärme und echter Unterstützung für die Kinderklinik München Schwabing.

Was: Benefizkonzert zugunsten der Stiftung Kinderklinik München Schwabing

Wo: Hexenkessel Tollwood Winterfestival

Wann: 07.12.2025 / 15:30 Uhr