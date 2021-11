Live in München: Die Toten Hosen – 18.06.2022 Olympiastadion München

2022 feiern Die Toten Hosen runden Geburtstag. Zur großen Party seid Ihr alle eingeladen: ALLES AUS LIEBE – 40 JAHRE DIE TOTEN HOSEN (& Gäste).

„Wir können kaum erwarten, dass es wieder losgeht. Dem Anlass angemessen möchten wir uns natürlich als perfekte Gastgeber erweisen. Deshalb sind wir schon jetzt mitten in den Vorbereitungen, um zu unserem runden Geburtstag gemeinsam mit den Gästen und Euch ordentlich die Kuh fliegen zu lassen!“ freuen sich die Jungs schon jetzt auf den Sommer 2022.

Im Rahmen des großen Geburtstagsjahres kommen Die Toten Hosen am 18.06.2022 nach München, erstmals für eine eigene Show in das Olympiastadion. Der Vorverkauf für die besondere Show beginnt am 24.11. über den bandeigenen Shop, München Ticket sowie Eventim.