Live in München: The Saw Doctors – 08. Juni 2024 Strom München

The Saw Doctors sind eine Rockband aus dem Westen Irlands. Sie wurden 1986 in Tuam, County Galway, gegründet und haben achtzehn Top-30-Singles in der Republik Irland erreicht, darunter drei Nummer-Eins-Singles. Ihre erste Nummer eins, I Useta Lover, stand 1990 neun Wochen in Folge an der Spitze der irischen Charts und hält den Rekord für die meistverkaufte Single des Landes aller Zeiten. Am 15. Februar 2008 erhielten sie bei den Meteor Ireland Music Awards einen Lifetime Achievement Award.

Die Liste der ehemaligen Bandmitglieder der Saw Doctors ist ungefähr so lang, wie die Liste, der Alben und Singles, die in den letzten knapp 40 Jahren veröffentlicht wurden. Die Saw Doctors sind wirklich irisches Nationalgut und haben endlos viele Geschichten zu erzählen. Seien es große politische Themen oder nur kleine Anekdoten – diese Band hat etwas erlebt. So zum Beispiel die unglaubliche Geschichte ihres Keyboard- und Akkordeonspielers Tony Lambert, der 1993 einen Lotto-Jackpot von heute ca. 2 Millionen Euro gewann, während er in einem umgebauten Bus lebte. Zufälligerweise veröffentlichte die Band kurz vorher die Single To Win Just Once.

Tickets >>