LMU Klinikum: Brustkrebsinfotag 2025

Das Brustzentrum am LMU Klinikum und Brustkrebs Deutschland e.V. laden am 26. Februar 2025 zu einem Informationsnachmittag im LMU Klinikum Großhadern ein.

Neue Ansätze zu Diagnostik und Therapie in der Behandlung von Brustkrebs, der Stellenwert komplementärer Verfahren und eine Fragerunde mit Expertinnen und Experten – das sind einige der Highlights des Brustkrebsinfotags 2025. Dieser findet am Mittwoch, 26. Februar 2025, von 13 bis 18 Uhr im Hörsaaltrakt des LMU Klinikums am Campus Großhadern statt. Veranstalter sind das Brustzentrum der Frauenklinik am LMU Klinikum (Klinikdirektor Prof. Sven Mahner, Leitung Brustzentrum Prof. Nadia Harbeck) sowie Brustkrebs Deutschland e.V., vertreten durch Renate Haidinger und ihr Team. Eingeladen sind nicht nur Betroffene, sondern auch Angehörige und Freunde sowie Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und Therapeutinnen, die sich in der Betreuung von Menschen mit Brustkrebs engagieren. Detaillierte Informationen zur Veranstaltung gibt es unter www.brustkrebsinfotag.de.

Die Expertinnen und Experten informieren in ihren Vorträgen zu Standards und Neuentwicklungen in der Diagnostik und Therapie von Brustkrebs. Außerdem diskutieren sie die Erkenntnisse vom weltweit größten Brustkrebskongress in San Antonio (USA) im Dezember 2024 und widmen sich dem Stellenwert komplementärer Verfahren, die viele Patientinnen zur Verbesserung ihrer ganz persönlichen Lebensqualität einsetzen.

In einer prominent besetzten Expertenrunde werden außerdem Fragen beantwortet, die teilnehmende Patientinnen und Patienten ab sofort im Rahmen ihrer Online-Anmeldung unter www.brustkrebsinfotag.de stellen können. Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich, gerne können Interessierte am 26. Februar auch spontan nach Großhadern kommen.

Eine besondere Note gewinnt der Brustkrebsinfotag 2025 durch den Damenchor von brustkrebs-muenchen e.v., Pink Voices, der mit seiner Dirigentin Joy C. Green „das Wunderbare am Leben hochleben“ lassen wird und in seinem halbstündigen Konzert zum Mitsingen einlädt.

Das Brustzentrum LMU Klinikum München und Brustkrebs Deutschland e.V. arbeiten seit mehr als 20 Jahren eng zusammen, unter anderem bei der Organisation des jährlichen Brustkrebsinfotages. Außerdem bietet Renate Haidinger, Vorsitzende von Brustkrebs Deutschland e.V., im Brustzentrum LMU Klinikum regelmäßig Sprechstunden für Patientinnen und Patienten an.

Detaillierte Informationen zur Veranstaltung und viele Videobeiträge zur vertiefenden Information sind unter www.brustkrebsinfotag.de verfügbar.