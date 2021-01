LMU Klinikum München: Über 1.000 stationäre COVID-19-Patienten behandelt

Neben der Versorgung der COVID-19-Patienten sind Wissenschaftler*innen und Ärzt*innen am LMU Klinikum seit der ersten Stunde auch in der Forschung zu SARS-CoV-2 und COVID-19 aktiv – und national und international in Forschungsnetzwerke eingebunden. Ende Januar 2021 sind im Forschungsportal der Medizinischen Fakultät der LMU bereits insgesamt 165 in renommierten Fachzeitschriften veröffentlichte Originalarbeiten zu SARS-CoV-2 und COVID-19 erfasst.

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Publikationen sowie Forschungsinitiativen:

Die weltweit erste Bestätigung der symptomlosen Übertragbarkeit durch Dr. Camilla Rothe und Prof. Michael Hölscher von Ende Januar 2020 (New England Journal of Medicine, https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2001468 und siehe auch New York Times: “How the world missed COVID19’s silent spread”)

Frühe Testungen und Kohorten-Studien in der Bevölkerung durch die Infektions- und Tropenmedizin und Virologie (New York Times: “With broad, random tests for antibodies, Germany seeks path out of lockdown”)

Kohorten-Studien an Mitarbeiter*innen des LMU Klinikums durch das Max von Pettenkofer Institut und verschiedene klinische Einheiten (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33388756/)

Die Einrichtung eines Klinikums-weiten Registers für Patientendaten und Bioproben (CORKUM) durch Prof. Michael von Bergwelt, Prof. Oliver Keppler, Dr. Johannes Hellmuth und Dr. Maximilian Münchhoff. Dieses Projekt erhält eine Anschubfinanzierung durch LMUExcellent.

Auch am Nationalen Forschungsnetzwerk COVID-19 (NFN) bzw. dem Netzwerk Universitätsmedizin (NUM) ist das Klinikum beteiligt. Im Rahmen dieser Bundesförderung ist das Klinikum mit dem Projekt „Palliativmedizin in Pandemiezeiten“ (PallPan, Leitung Prof. Claudia Bausewein) federführend und an zehn weiteren Konsortien mit beteiligt.

Aus zusätzlichen Haushaltsmitteln des Staatsministeriums in Höhe von 1,5 Millionen Euro werden 13 weitere Projekte an der Medizinischen Fakultät finanziert, die bis Sommer 2021 einen zeitnahen Beitrag zur Pandemiebewältigung leisten sollen.