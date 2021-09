Lochhausen: Verkehrsunfall mit Todesfolge

Ein schwerer Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang hat sich am gestrigen Samstagabend in Lochhausen ereignet. Eine 30-jährige Frau verstarb an der Unfallstelle. Kurz vor der Kreuzung von Lochhausener Straße und Krähenweg kollidierte ein Renault und ein Volkswagen. Der Renault wurde dabei über einen Abhang auf eine Wiese geschleudert und blieb auf der Beifahrerseite liegen – auch der Volkswagen kam von der Straße ab. Ein vorbeifahrender Notarzt übernahm die Erstversorgung der Unfallbeteiligten. Der 41-jährige Fahrer des Volkswagens wurde schwer verletzt und nach einer Erstversorgung durch einen Rettungshubschrauber in den Schockraum einer Münchner Klinik geflogen. Die Wucht der Kollision war so stark, dass die 30-jährige Frau in ihrem Fahrzeug schwer eingeklemmt wurde und an den Verletzungen in ihrem Pkw verstarb. Mit hydraulischem Rettungsgerät hat die Feuerwehr die verstorbene Frau aus dem Fahrzeug geborgen. Das Unfallkommando der Polizei München hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.