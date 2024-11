Löschfahrzeug in Unfall verwickelt – Maxvorstadt

Am Freitagnachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall mit einem Feuerwehrfahrzeug gekommen. Eine leicht verletze Person konnte nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort verbleiben.

Ein gegen 15.30 Uhr alarmiertes Hilfeleistungslöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr München befuhr die Schellingstraße mit Blaulicht in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung zur Schwindstraße kam es zur Kollision mir einem schwarzen VW T-Roc, welcher die Schellingstraße überqueren wollte. Der Pkw wurde vom Einsatzfahrzeug auf der Fahrerseite getroffen, drehte sich um die eigene Achse und kam im gegenüberliegenden Grünstreifen zum Stehen. Die Besatzung des Löschfahrzeuges informierte unverzüglich die Leitstelle, sicherte die Unfallstelle ab und übernahm die Erstversorgung des Pkw-Fahrers. Die sechs Einsatzkräfte der Feuerwehr blieben unverletzt, der Lenker des VW konnte nach einer kurzen Behandlung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle bleiben. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Schellingstraße musste zur Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden.

Zum genauen Unfallhergang sowie zur genauen Schadenshöhe hat das Unfallkommando der Polizei Ermittlungen aufgenommen.