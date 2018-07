Am Montag, 16.07.2018, gegen 16.45 Uhr, hielt sich ein 43-jähriger Mann aus dem Landkreis Freising in einem Schwimmbad in Lohhof auf und beobachtete Kinder beim Schwimmtraining. Weiter steckte er kleinere Geldbeträge in die Schuhe der Kinder und einen Zettel mit seinen Kontaktdaten zu einer Social Media Plattform.

Die Polizei wurde in den Abendstunden von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Ein Kind gab sogar an, dass der Mann ihnen bis in die Dusche folgte und Fotos während des Duschens gefertigt habe.

Durch das Kriminalkommissariat 15 fand am Freitag, 20.07.2018, eine Durchsuchung bei dem 43-Jährigen statt. Dabei konnte das Handy sichergestellt werden. Eine gutachterliche Auswertung wird erfolgen.

Der 43-Jährige wurde wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen angezeigt und nach allen erforderlichen Maßnahmen entlassen.