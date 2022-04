LOVE YOUR SKIN – Hautkrebs-Vorsorge ist besser als Nachsorge

Aufklärung über Sonnenschutz und Hautkrebsprävention

Jetzt im Frühjahr fängt alles an zu blühen und die Temperaturen steigen langsam wieder an. Die Menschen freuen sich über die Extraportion Licht und Wärme und verbringen wieder mehr Zeit im Freien. Das ist auch gut so, denn Sonne hilft dem Körper dabei Vitamin D für Knochen und Haut zu bilden. Damit der Aufenthalt in der Sonne ein Genuss bleibt und die Haut ausreichend geschützt wird, sollte schon jetzt an Sonnencreme gedacht werden.

Was im richtigen Umgang mit der Sonne zu beachten ist, darüber informieren ab sofort 11 Landeskrebsgesellschaften in der Aufklärungskampagne „Love your Skin“ zum Thema Sonnenschutz und Hautkrebsprävention. Interessierte können sich beim Kauf von Sonnenschutzprodukten in den Märkten EDEKA, Netto, Budni und NORMA, sowie dem Drogeriemarkt Rossmann fast überall in Deutschland über den richtigen Umgang mit der Sonne informieren. Produktaufsteller und Hinweisschilder an den Regalen mit Sonnenschutzmitteln sind mit dem LOVE your Skin-Logo und einem QR-Code versehen. Mithilfe eines Smartphones gelangen Kunden dann auf eine Infoseite der teilnehmenden Landeskrebsgesellschaften und können sich über wirksamen Sonnenschutz informieren. Denn Vorsorge ist besser als Nachsorge und vor Hautkrebs kann man sich einfach schützen. Weitere Informationen zur Kampagne: https://www.love-your-skin.info/

Kinder brauchen besonderen Schutz