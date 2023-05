Ludwig-Jall-Sportfest: Internationaler Spitzensport mit Inklusion

Im Münchner Dantestadion findet am Samstag, 20. Mai, das 36. Ludwig-Hall-Sportfest statt. Es ist eines der größten Leichtathletik-Events in Bayern mit überregionaler und nationaler Bedeutung. Erwartet werden vom Veranstalter PSV München wieder über 1.000 Sportler*innen und Zuschauer*innen. Stadtrat Dirk Höpner (Fraktion ÖDP/München-Liste) wird das Sportfest in Vertretung des Oberbürgermeisters eröffnen. Dieses Jahr steht das Sportfest unter dem Motto Internationalität, Inklusion und Individualität. Höhepunkt der Inklusionswettkämpfe wird der neuartige Race-Runner-Lauf.

Am Vormittag treten die Jugendlichen und Erwachsenen in verschiedenen Sprint-, Sprung- und Wurfdisziplinen gegeneinander an. Am Nachmittag messen sich dann in den Top-Events die Athlet*innen aus München mit nationaler und internationaler Konkurrenz. Erwartet werden Athlet*innen aus Deutschland, Europa und Übersee. Spannend wird das 400-Meter-Rennen u.a. mit Micha Powell (kanadische Meisterin, Dritte der WM in Oregon und Tochter von Mike Powell) und Christina Hering (LG SWM München, achtfache Deutsche Meisterin, Siebte der EM). Ferner haben zugesagt: eine Saudi-Arabische 4×100-Meter-Staffel sowie weitere Top-Athleten aus Europa, den arabischen Staaten, Afrika sowie Neuseeland.

Den ganzen Tag lang finden zudem Inklusionswettkämpfe statt. Inklusion ermöglicht den Sportler*innen mit und ohne Behinderung, gemeinsam in ihren Disziplinen anzutreten. Im Rahmen des Sportfestes werden in diesem Jahr zudem die offenen bayerischen Para-Leichtathletik-Meisterschaften ausgetragen. Ein Höhepunkt der Inklusionswettkämpfe ist der Race-Runner-Lauf, eine neue Leichtathletikdisziplin für Menschen mit Gehbehinderung.

Das Sportfest sticht durch die Kombination aus Jugend- und Inklusionssportfest mit Spitzensport-Event heraus und wird wegen seiner überregionalen Bedeutung von der Landeshauptstadt München gefördert.