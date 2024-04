Ludwigsbrücke – Dramatische Minuten an der Isar

Während der Arbeiten auf einer Baustelle auf der Ludwigsbrücke bemerkten die Bauarbeiter eine Person im Wasser. Umgehend setzten sie einen Notruf ab. Während die Integrierte Leitstelle ein Großaufgebot von Feuerwehr- und Rettungskräften zur Wasserrettung alarmierte, zog ein Arbeiter seine Kleidung aus und sprang zu der Frau in die Isar. Es gelang ihm, sie zu fassen. Sein Kollege hatte inzwischen ein Seil ins Wasser geworfen. Daran hielt der Arbeiter sich und die 37-Jährige fest.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sprangen ebenfalls ins Wasser und sicherten die Frau. Der inzwischen unterkühlte Bauarbeiter konnte aus eigener Kraft aus dem Wasser steigen. In einem Baucontainer trocknete er sich ab und wärmte sich auf. Die 37-Jährige wurde über eine Steckleiter von den Einsatzkräften gerettet. Sie wurde anschließend in einem Rettungswagen versorgt und in eine Münchner Klinik transportiert.

Das beherzte Eingreifen des Mannes rettete der Frau das Leben.