Ludwigsbrücke wieder für alle Verkehrsteilnehmer geöffnet

Die ursprünglich für die Zeit vom 20. November bis 13. Dezember geplanten Arbeiten zur Installation des Fahrdrahtes für die Tram an der Ludwigsbrücke konnten bereits am 4. Dezember abgeschlossen werden. Deshalb konnte die Brücke schon am 5. Dezember wieder für alle Verkehrsteilnehmer geöffnet werden. Die ursprünglich geplante und auch auf den mobilen digitalen Informationstafeln vorsorglich bekanntgegebenen Nachtsperrungen der Ludwigsbrücke sind nicht mehr nötig.

Das Baureferat hatte zwischen 20. und 27. November zunächst die nördlich und südlich gelegenen Behelfsbrücken ausgehoben. Die Arbeiten mussten aus technischen Gründen, insbesondere aufgrund der für die großen Lkw-Kräne benötigten Aufstellflächen, unter Vollsperrung der Ludwigsbrücke stattfinden. Schon während der Aushubarbeiten und direkt im Anschluss konnten die Stadtwerke München (SWM) bereits die Oberleitungen für die Trambahn im Bereich der Ludwigsbrücken installieren.

Auf der Ludwigsbrücke werden die baulichen Maßnahmen der SWM und die abschließenden Straßenbauarbeiten zur Wiederherstellung der Verkehrsoberflächen noch bis Ende 2024 dauern. Restarbeiten erfolgen noch bis Mitte 2025. Der Trambetrieb über die Ludwigsbrücke (Linie 17) wird voraussichtlich im Frühjahr 2025 wieder aufgenommen. Die noch verbliebenen Baueinrichtungsflächen werden zum Ende der Restarbeiten voraussichtlich zum Ende des 2. Quartals 2025 wieder freigegeben.