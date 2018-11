Ludwigsvorstadt: Fußgänger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Am Montag, 19.11.2018, gegen 14.30 Uhr, befand sich ein 37jähriger Münchner als Fußgänger auf dem westlichen Gehweg der Schillerstraße und ging in südliche Richtung. Aufgrund einer Baustelle war der westliche Gehwegteil an einer Stelle gesperrt und mit dem Hinweis zur Nutzung des östlichen Gehwegs beschildert.

Der 37-jährige Münchner ging trotzdem an der Absperrung links auf der Fahrbahn an der Baustelle vorbei. Zur selben Zeit befuhr eine 31-jährige Münchnerin mit ihrem Pkw Range Rover die Schillerstraße in südliche Richtung und fuhr dabei zunächst mehrere Meter in Schrittgeschwindigkeit hinter dem Fußgänger her. Durch Hupen signalisierte sie dem Fußgänger, dass sie an ihm vorbeifahren wolle.

Der Mann machte zunächst Platz, so dass sie zum Überholen ansetzen konnte. Als sie nun vorbeifahren wollte, trat dieser wieder weiter in die Fahrbahnmitte. Hier erfasste die Münchnerin mit ihrem rechten vorderen Kotflügel den Fußgänger, welcher daraufhin mit dem Kopf gegen ihr Fahrzeug schlug. Anschließend wurde er auf die Fahrbahn geschleudert, wo er nochmals mit dem Kopf aufschlug.

Der schwerverletzte 37-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht werden.Wegen der Unfallaufnahme musste die Schillerstraße für ca. eine Stunde gesperrt werden.