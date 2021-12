Ludwigsvorstadt: Mehrere Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz

Am Samstag, 25.12.2021 gegen 15:45 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass sich in einem

gastronomischen Betrieb in der Landwehrstraße mehrere Personen aufhalten würden, die

sich dort ohne eine Überprüfung der 2G-Regelung befänden und die die Maskenpflicht

nicht einhielten, wenn sie nicht an Tischen sitzen würden.

Mehrere Streifen wurden zu der Örtlichkeit geschickt und trafen dort auf circa 100

Personen die sich in den Gasträumen befanden. Alle wurden überprüft, wobei sich

herausstellte, dass viele nicht oder nicht vollständig geimpft waren. Die Kontrollen waren

gegen 17:15 Uhr beendet.

Vierundzwanzig Personen wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz

angezeigt. Der Betrieb wurde danach für den Rest des Tages geschlossen. Bei dem

Einsatz waren zehn Streifen eingesetzt.