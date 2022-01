Ludwigsvorstadt: Nach sexueller Belästigung und gefährlicher Körperverletzung festgenommen

Am Samstag, 01.01.2022, gegen 03:45 Uhr befand sich eine 25-jährige Münchnerin vor einem Geschäft in der Sonnenstraße. Dabei näherte sich ihr ein 27-Jähriger aus München von hinten an und fasste ihr an das Gesäß.

Aufgrund dessen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 27-Jährigen, seinem Begleiter, einem 25-Jährigen aus dem oberbayrischen Landkreis Rosenheim, und einem Begleiter der 25-Jährigen, einem 24-Jährigen aus Frankfurt. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung warfen der 27-Jährige und der 25-Jährige mit Bierflaschen nach dem Begleiter der Geschädigten.

Eine in der Nähe befindliche Streifenbesatzung wurde auf den Vorfall aufmerksam und nahm die beiden Tatverdächtigen fest. Nach Beendigung der Anzeigenaufnahme konnten beide vor Ort entlassen werden. Sie wurden angezeigt wegen der sexuellen Belästigung und der gefährlichen Körperverletzung.

Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen zu dem Fall.