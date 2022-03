Ludwigsvorstadt: Organisierter Callcenterbetrug – Festnahme falscher Polizeibeamter

Am Mittwoch, 23.03.2022, gegen 09:00 Uhr erhielt eine 62-jährige Münchnerin in ihrer

Wohnung einen Anruf von einem ihr unbekannten Mann, der sich als Polizeibeamter

ausgab und ihr mitteilte, dass nach einem Raubüberfall in der Nachbarschaft bei den

zwischenzeitlich verhafteten Tätern ein Zettel mit ihrer Adresse aufgefunden wurde. Der

vermeintliche Beamte überzeugte die Rentnerin von einer notwendigen Kooperation mit

der Polizei, um die Bande dingfest machen zu können.

Die Frau wurde unter absolutem Stillschweigen angewiesen, Geld von ihrem Konto

abzuheben und dieses (mehrere tausend Euro) in einem Kuvert an einen Abholer zu

übergeben. Die Geldübergabe, die wenige Stunden später an ihrer Wohnungstür erfolgte,

wurde während des anhaltenden Telefonates koordiniert.

Bei Ermittlungen der AG Phänomene in anderen Fällen des organisierten

Callcenterbetrugs, bei denen sich ein Tatverdacht gegen einen 24- Jährigen und einen

28-Jährigen, beide Afghanen mit Wohnsitzen in Niedersachsen, ergab, konnten diese am

Mittwoch, 23.03.2022, gegen Mittag, in der Bayerstraße festgenommen werden. Dabei

wurde bei ihnen das Geld, das von der 62-Jährigen erbeutet wurde, aufgefunden und

sichergestellt.

Die 62-Jährige wurde danach von den Beamten aufgesucht und ihr wurde die

Fallkonstellation und die Tatsache, dass sie Opfer eines Betrugs wurde, erklärt.

Die Tatverdächtigen wurden wegen des Betrugs angezeigt und der Haftanstalt des

Polizeipräsidiums München überstellt, wo der zuständige Ermittlungsrichter auf Antrag der

Staatsanwaltschaft München I einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Warnhinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden fast immer den Trick, dass sie die

Angerufenen über vermeintliche Einbrüche in der Nachbarschaft informieren.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob

es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf

110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet

wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons

gedrückt wurde. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, die sich nicht

eindeutig legitimieren können.

Machen Sie am Telefon niemals Angaben über Ihre finanziellen Verhältnisse und teilen

Sie keine Bankverbindungsdaten mit.

Beachten Sie vor allem:

• Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

• Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.