„LUFTBALLONWELTEN“ Europas größte Family-Experience startet in München

nach großem Erfolg in New York, Budapest, Brüssel & Wien, feiert die sensationelle

Ausstellung LUFTBALLONWELTEN“, aus über 500.000 handgefertigten Luftballons, im Februar ihre lang ersehnte Deutschland-Premiere in München – mit völlig neuen Motiven, die exklusiv für München gestaltet wurden.

Ab dem 14. Februar 2026, pünktlich zum Valentinstag, öffnet die farbenfrohe Erlebniswelt ihre Tore im Pineapple Park, der kreativen Zwischennutzung von Michi Kern in der ehemaligen Paketposthalle an der Arnulfstraße.

Auf rund 3.500 m² erwartet die Besucher eine gigantische, interaktive Fantasiewelt, erschaffen aus über 500.000 bunten, natürlichen und vollständig kompostierbaren Luftballons. Internationale Luftballon-Skulpturen- Künstler aus vier Kontinenten haben unter der Leitung von Art Director Guido Verhoef mit beeindruckender Detailverliebtheit fantastische Erlebnisräume geschaffen – bis zu acht Meter hoch. Natur, Tiere und

weltberühmte Sehenswürdigkeiten aus aller Welt werden dabei auf faszinierende Weise völlig neu interpretiert.

Produzent Christoph Rahofer (EMS Entertainment) zeigt sich begeistert:

„Es ist eines unserer kreativsten Projekte der letzten Zeit und macht Kindern, Eltern und Großeltern unfassbar große Freude. Es ist beeindruckend zu sehen, wie viel Liebe die fast 100 internationalen Luftballonkünstler in den Aufbau dieser riesigen Luftballonwelten stecken. Für uns ist klar: ein absolutes Muss für Familien in Bayern. Umso mehr freut es uns, die Deutschland-Premiere im Pineapple Park zu feiern – und das am Valentinstag.“

Die Ausstellung ist als spielerische Weltreise durch fünf Kontinente konzipiert: Ausgestattet mit einem persönlichen Reisepass begeben sich kleine und große Entdecker:innen auf eine fantasievolle Expedition voller Staunen, Abenteuer und Überraschungen. An jeder Station kann der Reisepass abgestempelt werden – und am Ende wartet ein besonderes Highlight: In der Workshop Area dürfen Besucher selbst kreativ werden und unter fachkundiger Anleitung in die Welt der Luftballonkunst eintauchen.

Art Director und international renommierter Luftballon-Skulpturen-Designer Guido Verhoef aus den Niederlanden beschreibt das Erlebnis so:

„In unserer ‚Balloon Sculpture Art Experience‘, die zu 95 Prozent aus Luft besteht, wird es möglich, die ganze weite Welt an einem Tag in der eigenen Fantasie zu bereisen. Eine unglaubliche Erfahrung, in der Abenteuer, Spaß und Luftballonkunst mit Natur, Kultur und Kreativität zusammenspielen.“ „LUFTBALLONWELTEN“ vereint Kreativität, Nachhaltigkeit und spielerisches Lernen – und schenkt Kindern wie Erwachsenen Momente des Staunens, der Neugier und des gemeinsamen Entdeckens.

BESUCHERINFORMATIONEN

Ausstellungsdauer

14. Februar 2026 bis 12. April 2026

Öffnungszeiten

Faschings- & Osterferien: täglich von 10:00 bis 19:00 Uhr

außerhalb der Ferien: Di–Fr 14:00–19:00 Uhr, Sa & So 10:00–19:00 Uhr

Gruppen, Schulklassen und Sonderbuchungen sind auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten möglich.

Kontakt für Gruppenbuchungen:

luftballonwelten@gmail.com

Ort

Pineapple Park – ehem. Paketposthalle

Arnulfstraße 195, 80634 München

Infos unter: www.luftballonwelten.com