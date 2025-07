Luisen- und Elisenstraße: Tempo 30 am Alten Botanischen Garten

Aufgrund der neu geschaffenen Sportmöglichkeiten im Alten Botanischen Garten hat das Mobilitätsreferat in den angrenzenden Straßen eine Geschwindigkeitsbegrenzung angeordnet. In der Elisenstraße gilt künftig im Bereich des Alten Botanischen Gartens für die westliche Fahrtrichtung Tempo 30. Auch in der Luisenstraße zwischen Elisen- und Karlstraße, in der das Tempolimit bisher nur zeitlich begrenzt galt, gilt die Geschwindigkeitsbeschränkung künftig rund um die Uhr.

Das Mobilitätsreferat erhofft sich von dieser Maßnahme eine Verbesserung der Verkehrssicherheit im Umfeld des neu geschaffenen Spiel- und Sportplatzes auf dem Karl-Stützel-Platz.