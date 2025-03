Luke Littler gewinnt die Lecot Belgian Darts Open

Lecot Belgian Darts Open: Luke Littler mit erstem Titel der European Tour Saison 2025

Wieze – Die European Tour ist zurück und startet in Wieze fulminant in die Saison 2025. Ab Freitagabend waren alle Sessions restlos ausverkauft. 16.000 Fans erlebten mitreißenden Dartssport auf höchstem Niveau. In einem packenden Finale setzte sich der Weltmeister Luke Littler mit einem beeindruckenden 8-5 gegen den Lokalmatador Mike De Decker durch und sicherte sich den ersten Titel der neuen Saison.

„Ich bin sehr glücklich, dass ich den Titel verteidigen konnte. Die Fans in Belgien sind unglaublich und ich habe vergangenes Jahr schon gesagt, dass die Premier League in Belgien Station machen sollte,“ sagte ein strahlender Littler nach seinem Triumph.

Beide Spieler lieferten sich im Finale einen intensiven Schlagabtausch, doch Littler behielt in den entscheidenden Momenten die Nerven und entschied das Duell für sich. Auch Mike De Decker zeigte eine starke Leistung und kämpfte sich noch einmal an Littler heran. Letztlich musste er sich aber knapp geschlagen geben.

„Ich bin natürlich schon ein bisschen traurig, dass das Finale nicht in meine Richtung gelaufen ist. Aber es war ein unglaubliches Wochenende für mich und ich bin froh, dass ich den Fans etwas zurückgeben konnte“, resümiert Mike De Decker.

Aus Sicht der weiteren belgischen Spieler lief das Wochenende eher durchwachsen: Am ersten Turniertag verabschiedeten sich mit Cedric Waegemans (4-6 gegen Luke Woodhouse), Francois Schweyen (5-6 gegen Wessel Nijman), Sybren Gijbels (5-6 gegen Ross Smith) und Patrick De Backer (2-6 gegen Jermaine Wattimena) alle vier Host Nation Qualifier. Dimitri Van den Bergh folgte am Samstagabend mit einer Niederlage gegen „The Wall“, Martin Schindler.

Überstrahlt wurde all das von „The Real Deals“ mitreißendem Turnierverlauf. Mit einem Auftaktsieg gegen Thomas Lovely und beeindruckenden Siegen über den Weltranglistenersten Luke Humphries, Deutschlands Nummer 1 Martin Schindler und den ehemaligen Weltmeister Gerwyn Price begeisterte der Belgier das heimische Publikum, bevor er in einem Halbfinal-Decider auch Ross Smith (7-6) aus dem Turnier nahm.

Der wiederum bot in seiner Zweitrundenpartie gegen Rob Cross ein herausragendes Match. “Smudger“ setzte mit einem fantastischen Average von 112,60 Punkten ein echtes Statement und stellte beim klaren 6-2-Sieg einen neuen Turnierrekord auf – ein Turnier voller Höhepunkte.

Die Lecot Belgian Darts Open haben die Fans für die gesamte European Tour Saison 2025 begeistert und machen Lust auf mehr. In nur zwei Wochen geht es weiter in Göttingen, dem ersten Deutschland-Stopp der Saison, und die besten Dartspieler der Welt und Fans dürfen sich auf weitere packende Duelle freuen.

Weitere Informationen zur PDC Europe und Tickets unter pdc-europe.tv