Lynyrd Skynyrd, Willy Astor, Marc Rebillet – das Line-Up der Tollwood Musik-Arena ist komplett

Tollwood Musik-Arena: Musik pur

Lynyrd Skynyrd, Willy Astor mit dem Besten aus 40 Jahren und DJ Marc Rebillet vervollständigen das Line-Up der Musik-Arena 2025 – bereits über 100.000 Tickets verkauft

Vielfältiges Line-Up: von Rock-Ikonen bis zu innovativen Acts

Intime Atmosphäre: Stars hautnah erleben

Musik für alle: Live-Erlebnisse für Familien, Musikfans und Experimentierfreudige

MÜNCHEN. Das Musikprogramm des Tollwood Sommerfestivals 2025 ist komplett. Es verspricht nicht nur besondere Konzerterlebnisse, sondern erfreut sich auch einer sehr hohen Ticketnachfrage. Drei neue Auftritte bereichern das Line-Up und unterstreichen die Vielfalt des Festivals: Die Southern-Rock-Legende Lynyrd Skynyrd feiert am 30. Juni mit „Celebrating 50 Years“ ein halbes Jahrhundert Bandgeschichte. Am 5. Juli verzaubert der Münchner Kabarettist und Musiker Willy Astor das Publikum gleich doppelt: nachmittags mit seinem Programm „Kindischer Ozean“ für Kinder ab vier Jahren und Familien und abends mit einem „Best of“ aus 40 Jahren Einfallsreich. Mit Marc Rebillet bringt am 15. Juli ein international erfolgreicher DJ und Performance-Künstler seine energiegeladene, improvisierte Performance und damit frischen Wind in die Musik-Arena. Damit wartet die Musik-Arena mit 33 Konzerten der Extraklasse in diesem Sommer auf. Einige Konzerte sind jetzt bereits ausverkauft; für manche gibt es derzeit nur noch wenige Restkarten.

Hochkarätige Stars in intimer Atmosphäre

„Das diesjährige Line-Up zeigt eindrucksvoll, wie facettenreich und hochwertig das Programm des Tollwood Sommerfestivals ist. Von Rock-Ikonen über experimentelle Künstler bis hin zu einfühlsamen Songwritern ist für jeden Geschmack etwas dabei“, erklärt Mathias Schaettgen, verantwortlich für das Line-Up der Musik-Arena. Insgesamt bietet die Musik-Arena vom 19. Juni bis 20. Juli ein abwechslungsreiches Programm.

Höhepunkte wie der Auftritt von Iggy Pop, dem „Godfather of Punk“, am 24. Juni, Roxette am 23. Juni mit dem einzigen Konzert in Deutschland und der charismatischen Patti Smith am 14. Juli versprechen unvergessliche Abende. Auch deutschsprachige Künstler wie Max Herre & Joy Denalane (7. Juli) und Faber (18. Juli) sind vertreten. Für Fans experimenteller Klänge sorgen etwa MEUTE (3. Juli) mit ihrer einzigartigen Mischung aus Techno und Marching-Band sowie das Duo AIR.

Vier Konzerte sind bereits ausverkauft: die Abende mit Berq, Wanda, Element of Crime und der Spider Murphy Gang. Für die Shows von Samu Haber, Roxette, Fäaschtbänkler, BAP sowie für die „legendary Night“ mit Suzi Quatro, Maggie Reily und Manfred Man’s Earth Band muss man schnell sein – hier gibt es nur noch Restkarten.

Alle Infos zum Vorverkauf

Die Musik-Arena schafft eine besondere Nähe zwischen Publikum und Künstler*innen. Ob bei internationalen Stars oder aufstrebenden Talenten, die intime Atmosphäre macht jedes Konzert zu einem Erlebnis. Karten gibt‘s unter der Tollwood-Tickethotline 089-3838500 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim, Infos zu den Konzerten unter www.tollwood.de.

Tollwood Musik-Arena 2025 – das ine-Up im Überblick

19.06.2025 | Samu Haber – Beginn: 19 Uhr

20.06.2025 | Grossstadtgeflüster & Paula Carolina – Beginn: 18:30 Uhr

21.06.2025 | Edmund – Beginn: 19 Uhr

22.06.2025 | A Legendary Night: Suzi Quatro & Manfred Mann’s Earth Band & Maggie Reilly – Beginn: 18 Uhr

23.06.2025 | ROXETTE – Beginn: 19 Uhr

24.06.2025 | Iggy Pop – Beginn: 19 Uhr

25.06.2025 | Ronan Keating – Beginn: 19 Uhr

26.06.2025 | Melissa Etheridge & The Corrs – Beginn: 18:30 Uhr

27.06.2025 | Paula Hartmann – Beginn: 19 Uhr

28.06.2025 | Fäaschtbänkler – Beginn: 18:30 Uhr

29.06.2025 | Berq – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

30.06.2025 |Lynyrd Skynyrd – Beginn 19 Uhr

01.07.2025 | Heilung & special guest: The Hu – Beginn: 19 Uhr

02.07.2025 | BAP – „Zeitreise 81/82“ – Beginn: 18:30 Uhr

03.07.2025 | MEUTE – Beginn: 19 Uhr

04.07.2025 | Alexander Marcus – Beginn: 19 Uhr

05.07.2025 | Willy Astor – Beginn: 14:30 Uhr

05.07.2025 | Willy Astor „Das Beste aus allen Programmen“ Beginn: 19 Uhr

06.07.2025 | ENNIO – Beginn: 19 Uhr

07.07.2025 | Max Herre & Joy Denalane – Beginn: 19 Uhr

08.07.2025 | Joe Satriani & Steve Vai Satchvai Band – Beginn: 19 Uhr

09.07.2025 | 20 Jahre Revolverheld – Beginn: 19 Uhr

10.07.2025 | Element of Crime – „Live 2025“ – Beginn: 19 Uhr

11.07.2025 | Wanda – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

12.07.2025 | Amistat – 18:30 Uhr

13.07.2025 | Spider Murphy Gang “Unplugged” – Beginn: 19:30 Uhr – AUSVERKAUFT

14.07.2025 | Patti Smith Quartet – Beginn: 19:30 Uhr

14.07.2025 | Marc Rebillet – Beginn 19:00 Uhr

16.07.2025 | AIR – Beginn: 19 Uhr

17.07.2025 | Schmidbauer & Kälberer laden ein: Ami Warning – Beginn: 19 Uhr

18.07.2025 | Faber – Beginn: 19 Uhr

19.07.2025 | Lea – Beginn: 19 Uhr

20.07.2025 | Jamie Cullum – Beginn: 19 Uhr