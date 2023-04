M-Bäder & M-Saunen: Sport, Erholung und Wellness auch an den Osterfeiertagen

Fitness und Erholung sollen auch in der Osterzeit nicht zu kurz kommen. Deshalb haben die M-Bäder auch an den Feiertagen zum Schwimmen und Saunieren für ihre Badegäste geöffnet.

Für die Feiertage gelten folgende Öffnungszeiten:

Karfreitag, 7. April: In den M-Bädern und M-Saunen gelten die für Freitag üblichen Öffnungszeiten.

Ostermontag, 10. April: In den M-Bädern und M-Saunen gelten die für Montag üblichen Öffnungszeiten. Das Bad Forstenrieder Park hat am Ostermontag bis 22 Uhr geöffnet.

Wie an gesetzlichen Feiertagen üblich, ist auch am Karfreitag und am Ostermontag in allen M-Saunen gemischter Betrieb.

Alle Informationen zu den M-Bädern, zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen unter www.swm.de/baeder.