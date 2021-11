M-Strom und M-Erdgas: Preiserhöhung zum 1. Januar 2022

Fast drei Jahre lang hat die SWM Versorgungs GmbH die Strom- und Erdgaspreise für ihre Münchner Haushalts- und Gewerbekunden stabil gehalten. Aufgrund der weltweit sehr stark gestiegenen Energiepreise und der steigenden CO2-Abgabe beim Erdgas in Deutschland müssen nun auch die SWM ihre Preise zum 1. Januar 2022 erhöhen.

Strom

Der Münchner Durchschnittshaushalt (2 Personen, 2.500 kWh/ Jahr, M-Strom privat Kompakt) zahlt ab Januar rund 4 Euro pro Monat mehr.

Erdgas

Der Münchner Durchschnittshaushalt (2 Personen, 20.000 kWh/ Jahr, M-Erdgas M) zahlt ab Januar rund 23 Euro pro Monat mehr.

Weltweit stark steigende Gas- und damit Energiepreise

Für die Preissprünge auch beim Strom sind in erster Linie die stark ansteigenden Gaspreise verantwortlich. So hat der Großhandelspreis von Erdgas zwischen Januar und Oktober um rund 440 Prozent zugenommen. Denn Gas wird nicht nur im Wärmebereich (Heizen und Warmwasserbereitung) genutzt, sondern auch zur Stromerzeugung. Auch aus diesem Grund ist Strom an der deutschen Strombörse seit Januar rund 140 Prozent teurer geworden.

Auslöser der steigenden Großhandelspreise ist zum einen die globale wirtschaftliche Erholung nach dem Corona-Einbruch. Die großen Volkswirtschaften und Unternehmen benötigen mehr Energie für das Hochfahren ihrer Produktion, zudem bilden sie Vorräte, zur Sicherheit und für den nahenden Winter. In der Folge steigt die Nachfrage und somit steigen auch die Preise. Zusätzlich spielen die zurückgehende Erdgasproduktion in Europa und kühle Witterung des Jahres 2021 eine Rolle.

Ab 1. Januar 2022 erhöht sich zudem der CO2-Preis für fossile Brennstoffe von 25 auf 30 Euro pro Tonne, was die Energie-preise weiter verteuert.

SWM Engagements dämpfen die Preisentwicklung

Diese Entwicklungen bei den fossilen Energien bestätigen ein weiteres Mal die „Ausbauoffensive Erneuerbare Energien“ der SWM: Der konsequente Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung schont das Klima – und reduziert zudem schrittweise und nachhaltig die Abhängigkeit von fossilen Energien und deren Lieferketten.

Darüber hinaus setzt die SWM Versorgungs GmbH auf eine langfristig ausgelegte Energiebeschaffung. Die deutliche Preiserhöhung, die vor allem beim Erdgas notwendig ist, liegt deshalb unter den angekündigten Preiserhöhungen anderer Versorger. Mit ihrer vorausschauenden Einkaufspolitik vermeiden die SWM im Sinne der Kundinnen und Kunden solch extreme Preisausschläge, wie sie derzeit am Markt auftreten.

SWM Kundinnen und Kunden werden aktiv informiert

Über die neuen Preise informieren die SWM ihre Kundinnen und Kunden schriftlich. Fragen beantwortet der Kundenservice am Telefon (0800 796 0101, kostenfrei innerhalb Deutschlands), per E-Mail (preisinfo@swm.de) sowie persönlich im Kundencenter in der SWM Zentrale und im SWM Shop am Marienplatz.