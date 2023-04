Mach München besser – eine Meldeplattform für alle Beschwerden

Für Bürger*innen ist es derzeit sehr mühevoll, Beschwerden an die Stadt München zu richten. Diesen Prozess will die SPD/Volt-Fraktion im Münchner Stadtrat vereinfachen und dadurch eine Win-Win-Situation für die Münchner*innen und die Verwaltung erreichen. Dazu wird sie an diesem Montag einen Antrag stellen.

Störungen bei Straßenbeleuchtungen können dem Baureferat gemeldet werden, Beschwerden über Hygienemängel sind im Kreisverwaltungsreferat angesiedelt und bei einer Tierkörperbeseitigung muss man sich an das Abfallwirtschaftsamt wenden. Diese komplizierte Beschwerdemeldung soll bald der Vergangenheit angehören.

Denn die SPD/Volt-Fraktion fordert eine referatsübergreifende Meldeplattform für ganz München. Nur mit wenigen Klicks können die Bürger*innen dann Meldungen auf einer einzigen, neuen Plattform schnell und intuitiv an die Stadtverwaltung senden. Die zentrale Meldeplattform „machmuenchenbesser.de“ und die München-App sollen alle bestehenden Internetseiten sowie zusätzliche neu gewünschte Beschwerdethemen, welche in einer Bürgerbefragung ermittelt werden, zusammenfassen. Dadurch ist es für Bürger*innen unkomplizierter, ihr Anliegen der Verwaltung mitzuteilen.

Dazu sagt Felix Sproll, stellv. Sprecher des IT-Ausschusses der SPD/Volt-Fraktion:

„Aktuell herrscht ein ziemlicher Dschungel an Plattformen, über die sich Bürger*innen an die Stadt wenden können. Es sollte nicht Aufgabe der Münchner*innen sein, eine Ausbildung im Verwaltungswesen zu machen, nur weil Sie unserer Stadt helfen wollen. Wenn Sie als Bürger*in ein Problem an die Stadt melden wollen, können Sie das künftig unkomplizierter und schneller an einer zentralen Stelle machen. Damit machen wir uns allen das Leben etwas leichter und München vielleicht noch ein bisschen besser als es schon ist.“