Märchen werden wahr – auf dem Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg

Seit einigen Jahren ist der atmosphärisch wohl schönste Weihnachtsmarkt zwischen Augsburg und München in der historischen Kulisse von Schloss Kaltenberg zu Hause. Vor allem Kinder erleben in der durch die Märchen der Gebrüder Grimm inspirierten aufwändig in Szene gesetzten Weihnachtswelt zahlreiche magische Momente. Dazu gibt es fein gearbeitete Handwerkskunst zu entdecken, stimmungsvolle Musik und natürlich Speis und Trank in Hülle und Fülle.

An allen vier Adventswochenenden verwandelt sich Schloss Kaltenberg wieder in eine magische, Weihnachtswelt. Tausende Lichter lassen die Schlosskulisse und die historischen Marktstände stimmungsvoll erstrahlen. Inspiriert ist der Weihnachtsmarkt unter anderem durch Grimms Märchen. Frau Holle lässt Schneeflocken aus ihrem Fenster tanzen. Der böse Wolf stellt dem Rotkäppchen nach, das auf dem Weg zur Großmutter ist. Und im Schlosshof steht eine riesige Bohnenranke, die in den Himmel und das Reich der Riesen ragt. Doch die Märchenfiguren gibt es nicht nur live als Walk Acts, sondern auch in der Fantasie zu erleben. Im Märchenzelt werden die alten Sagen in lebendigen Erzählungen dargeboten. Für Abwechslung sorgt zudem die Zwergen-Rallye. Überall auf dem Markt sind kleine Zwerge versteckt. Wer sie alle findet (Als Nachweis dient eine Stempelkarte!) darf sich über ein kleines Geschenk freuen.

Während sich Kinder auf dem Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg für Stunden in den Märchenwelten verlieren, können die Großen an den zahlreichen Handwerksständen nach Geschenken stöbern, Feuerkünstler und Artisten bestaunen oder sich in den Schänken an Glühwein und Punsch, Sau in der Semmel oder Rostbratwürsten laben. Und wenn dann auch noch die Bläser zu ihrem Konzert ansetzen und man das Glück hat, sich an einem der lustig brennenden Feuer zu wärmen, erlebt man eine besinnliche Adventsstimmung wie sonst nirgendwo.

Info Weihnachtsmarkt Schloss Kaltenberg

An allen vier Adventswochenenden

Samstag von 14 bis 22 Uhr, Sonntag von 11.30 bis 20 Uhr

Eintritt: Erwachsene: 5 Euro, Kinder von 13-16 Jahren: 2 Euro, Kinder bis 13 Jahre: kostenlos

www.schloss-kaltenberg-weihnachtsmarkt.com