Märchenbazar 2023

In München gibt es in diesem Jahr einen nostalgischen Zirkus, der inmitten der Stadt aus dem Nebel der Märchenwelt hervortritt. In den bunten Zirkuszelten finden artistische und künstlerische Darbietungen statt, die ein zauberhaftes Ambiente schaffen. Hier kann man tanzen, schlemmen, flanieren und verweilen.

Täglich Livemusik

Auf den Bühnen des Zirkus gibt es täglich Livemusik. Man kann den Klängen der Stadt lauschen, aber auch internationalen Musikstilen aus aller Welt.

Kinderprogramm

Für Kinder gibt es täglich ein kostenloses Programm mit Märchenstunden, Kerzenziehen, Kasperletheater, Basteln und Werkeln.

Markt

23. November – 29. Dezember 2023

Wannda Circus Silvester Open Air

31. Dezember 2023

Olympiapark Süd (Sommer-Tollwood Gelände)

Infos unter: maerchenbazar.de

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag

16.00 – 23.00 Uhr

Freitag

16.00 – 0.00 Uhr

Samstag

12.00 – 0.00 Uhr

Sonntag

11.00 – 21.00 Uhr

Sonderöffnungszeiten

Totensonntag 26.11

geschlossen

Heiligabend

geschlossen

25.12 – 26.12

14.00 – 21.00 Uhr

27.12 – 29.12

14.00 – 23.00 Uhr