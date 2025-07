Magdalenenfest 2025 im Hirschgarten feierlich eröffnet

Volksfest-Tradition mit Herz – Bereits zum 67. Mal lädt das Magdalenenfest nach Nymphenburg ein

Bei strahlendem Sommerwetter wurde am Samstag das 67. Magdalenenfest im idyllischen Hirschgarten eröffnet. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher, darunter viele Familien, Anwohner, Schausteller und Mitglieder des Münchner Stadtrats, waren dabei, als das charmante Volksfest offiziell startete – ganz im Zeichen bayerischer Lebensfreude und historischer Tradition.

Bis zum 20. Juli 2025 verwandelt sich der Bereich rund um den Biergarten im Hirschgarten wieder in einen lebendigen Treffpunkt für Jung und Alt. 23 Schausteller und Markthändler sorgen mit liebevoll gestalteten Ständen für ein abwechslungsreiches Angebot: Von Spielwaren und Haushaltsartikeln über modische Accessoires bis hin zu kulinarischen Klassikern ist alles geboten.

Ein Geheimtipp für Familien

Was das Magdalenenfest so besonders macht, ist seine gemütliche Atmosphäre – fernab vom Trubel der großen Volksfeste. Besonders beliebt sind die Kinder- und Familientage mit ermäßigten Preisen, die heuer am Mittwoch, 09. Juli, und Mittwoch, 16. Juli, stattfinden. Am 09. Juli gibt es zudem ab 15:00 Uhr ein besonderes Highlight: Kasperl persönlich kommt vorbei und bringt Kinderaugen zum Leuchten.

Mit Geschichte und Herz

Das Magdalenenfest blickt auf eine lange Geschichte zurück. Seinen Ursprung hat es im Jahr 1728, als Kurfürst Max Emanuel die Magdalenenklause im Nymphenburger Schlosspark errichten ließ. Am Namenstag der Heiligen Magdalena, dem 22. Juli, trafen sich hier einst Gläubige, Gaukler und Händler – eine Tradition, die sich über Generationen hinweg weiterentwickelte und heute im Magdalenenfest weiterlebt.

Noch immer spürt man den Geist dieser Vergangenheit, wenn zwischen Karussells und Mandelduft vom „Wunderbrunnen“ die Rede ist – jener sagenumwobenen Quelle, der heilende Kräfte nachgesagt wurden.

Fazit:

Das Magdalenenfest bleibt ein echtes Kleinod unter den Münchner Volksfesten. Wer entspannte Stunden mit Familie und Freunden verbringen möchte – bei gutem Essen, freundlicher Stimmung und einem Hauch Geschichte – ist hier genau richtig.

Anfahrt: Das Magdalenenfest ist bequem und umweltfreundliche zu erreichen – mit der S-Bahn zum Hirschgarten oder mit den Tram Linien 12, 16 und 17 bis Romanplatz.

Magdalenenfest 2025 im Überblick:

Wann: 05. Juli 2025 bis 20. Juli 2025, täglich von 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Wo: Hirschgarten München

Familientage: Mittwoch, 09. Juli 2025

Mittwoch, 16. Juli 2025