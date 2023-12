Magic Bavaria – Hier steht Bayern Kopf: Münchens erstes interaktives Upside-Down-Museum eröffnet

Die bayerische Hauptstadt hat einen aufregenden neuen Hotspot mehr: das Magic Bavaria! Mit einer faszinierenden Mischung aus verblüffenden Illusionen, Upside-Down-Effekten, interaktiven Fotokulissen für Social Media sowie Fun Facts und Local Art aus Bayern, bietet das phantastische Museum auf rund 1.000 m² ein einzigartiges Erlebnis für Jung und Alt sowie Einheimische und Touristen gleichermaßen. Es befindet sich im MONA Einkaufscenter direkt beim OEZ (Olympia Einkaufszentrum) in München. Tickets können hier bestellt werden. Die Kosten starten bei 17,90 € für Kinder bis 12 Jahren und 21,90 € für Erwachsene.

Zum Start können sich Neugierige mit dem Code „XMAS2023“ 25 % Rabatt auf die Tickets sichern. Die reduzierten Preise sind bis zum 23.12.2023 einlösbar.

Das etwas andere Museum – wie das?

Im Magic Bavaria gibt es kein langes Stehen vor Informationstafeln mit viel Text, sondern eine interaktive Erlebniswelt mit überraschenden Illusionen, die auf eine magische Reise durch die Highlights von Bayern entführt. Passend dazu werden Fun Facts zu Bayerns Geschichte, Landschaften, Kunst und Kultur vermittelt. In jedem Raum wartet eine neue Überraschung. So lässt sich der Besucher im phantastischen Eiskristall-Infinity-Room verzaubern und der Sprung ins Bällebad entpuppt sich als Schwimmrunde durch den Eibsee.

Schon mal Teil eines dreidimensionalen Kunstwerks gewesen? Kein Problem im Magic Bavaria! Die kreativen Räume des Erlebnismuseums mit über 30 interaktiven Fotomotiven und Installationen inspirieren zum Mitmachen und sich in Szene zu setzen – coole Selfies und lustige Familienfotos inklusive! Kopfüber hängend an einer Felswand oder im Königsschloss findet man sich auch nicht häufig – dank der lustigen Upside-Down-Effekte kann dies im Magic Bavaria alles erlebt und fotografisch festgehalten werden. Denn anders als in „normalen“ Museen, ist im Magic Bavaria Anfassen und Fotografieren ausdrücklich erwünscht!

Location für Kunst, Kultur und Events

Im Magic Bavaria wird es nie langweilig: Egal, ob Firmen Event oder Geburtstagsfeier – das Erlebnismuseum ist ein kreativer Ort der Begegnungen. Mit wechselnden Installationen lokaler Künstler bietet es aktuellen Themen immer wieder eine Bühne: Wie funktioniert ein gesunder Umgang mit Medien? Und der Umwelt? Jugendworkshops für Upcycling-Kunstprojekte oder Fotokurse animieren dazu, sich mit diesen Themen kritisch auseinanderzusetzen.

Über Magic Bavaria:

Magic Bavaria ist das erste interaktive Upside-Down-Erlebnismuseum in München! Die 1.000 m² große Erlebniswelt führt auf spektakuläre Weise durch die abwechslungsreichen Highlights von Bayern und lädt dazu ein, sich verzaubern zu lassen. Über 30 einzigartige und phantasievolle Installationen und Upside-Down-Effekte garantieren Spaß und coole Selfies. Bildprojektionen sorgen für verblüffende Illusionen, ein auf dem Kopf stehendes Königsschloss bietet überraschende Sichtweisen und ein Jump ins größte Bällebad Münchens bringt Spaß für jedermann. Magic Bavaria ist ein phantastisch-kreativer Ort für Einheimische wie Touristen und bietet die perfekte Kulisse für Social Media, Familienfotos oder professionelle Shootings. Fakt ist: Hier steht Bayern Kopf! Weitere Informationen unter: www.magicbavaria.com