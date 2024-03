Magie in München: „The Wizarding World Shop by Thalia“ öffnet am 14. März seine Türen

Gemeinsamer Pop-up Store von Warner Bros.Discovery und Thalia eröffnet Mitte März in den Münchner Stachus Passagen

Die ersten 200 kostümierten Fans erhalten Freitickets für „Harry Potter: Die Ausstellung“

Vielseitiges Eröffnungsprogramm, unter anderem Signierstunde mit Rufus Beck am 16. März

Die Spannung steigt: Am Donnerstag, 14. März 2024, um 11.30 Uhr, öffnet „The Wizarding World Shop by Thalia“ in den Münchner Stachus Passagen seine Türen für Kundinnen und Kunden. Mit seinem einzigartigen Ladenbau sowie Fan- und Merchandise-Artikeln verspricht der neue Store rund um „Harry Potter“ und „Phantastische Tierwesen“ ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt.

Besondere Überraschung: Die ersten 200 Fans, die am 14. März in einem von der „Wizarding World“ inspirierten Kostüm zur Eröffnung erscheinen, erhalten Freikarten für „Harry Potter: Die Ausstellung“, die am 10. Mai 2024 im Olympiapark München eröffnen wird.

Alle weiteren kostümierten Fans können sich auf besondere Goodies freuen.* Tickets für die bisher umfangreichste Ausstellung über Harry Potter und die Wizarding World sowie für das Showerlebnis „Harry Potter und das verwunschene Kind“ im Hamburger Mehr! Theater am Großmarkt sind künftig auch direkt im Shop erhältlich.

Der gemeinsame Erlebnisstore des Hagener Buchhandelsunternehmens Thalia und Warner Bros. Discovery Global Consumer Products erstreckt sich auf rund 200 Quadratmetern Verkaufsfläche und bietet zum Teil exklusive Kollektionen sowie eine aufwändige Gestaltung mit liebevollen Details und Dekorationen, die eine besondere Atmosphäre zum Feiern der magischen Welt schaffen. Nachdem „The Wizarding World Shop by Thalia“ zuvor anderthalb Jahre erfolgreich in Hamburg gastierte, wird der Store ab Mitte März auch den Süden Deutschlands verzaubern.

Rund um die Eröffnung locken Glücksrad, Buttonmaschine, Gewinnspiele, Fotomöglichkeiten vor einzigartiger Kulisse und prominenter Besuch in den Shop. So wird unter anderem Synchronsprecher Max Felder bei der Eröffnung vor Ort sein – in den „Harry Potter“-Filmen spricht er die Rolle des Ron Weasley. Am Samstag, 16. März 2024, ist Schauspieler Rufus Beck von 14.00 bis 15.00 Uhr für eine Autogrammstunde zu Gast. Die legendäre Stimme aller sieben „Harry Potter“-Hörbücher (Der Hörverlag) nimmt sich Zeit für die Fans und wird vor dem Store signieren. Gratis-Tickets für diese Veranstaltung sind begrenzt und online unter https://thalia.link/EIyXXt erhältlich.

Passend zur Eröffnung von „The Wizarding World Shop by Thalia“ zeigt der benachbarte Mathäser Filmpalast am Sonntag, 17. März, um 14:00 Uhr, den Film „Harry Potter und der Stein der Weisen“ in einer Sondervorstellung.

„The Wizarding World Shop by Thalia“ in den Stachus Passagen ist künftig montags bis samstags von 9.30 Uhr bis 20.00 Uhr für Kundinnen und Kunden geöffnet. Neben dem außergewöhnlichen Sortiment sind ebenfalls verschiedene Veranstaltungen und Aktionen im Store geplant.

*Solange der Vorrat reicht.