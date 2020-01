Magische Deutschlandpremiere von VIER ZAUBERHAFTE SCHWESTERN in München

Am vergangenen Sonntag, den 5. Januar 2020 stand der Mathäser Filmpalast ganz im Zeichen von großer Magie und glitzerndem Elbenstaub, denn Sven Unterwaldts fantasievolles Familienabenteuer VIER ZAUBERHAFTE SCHWESTERN feierte seine umjubelte Premiere in München.

Unzählige Filmfans ließen es sich nicht nehmen, als Allererste in die phantastische Welt der Schwestern Flame, Marina, Flora und Sky einzutauchen und mit ihnen ihr erstes magisches Abenteuer zu bestreiten. Mit großem Jubel hießen die Premierengäste Cast und Crew am Roten Teppich willkommen. Regisseur Sven Unterwaldt stellte sich gemeinsam mit seinen Darstellern und der Produzentin Corinna Mehner dem Blitzlichtgewitter der Fotografen und den Fragen der Presse-Vertretern. Die Newcomerinnen und jungen Hauptdarstellerinnen Laila Marie Noëlle Padotzke, Hedda Erlebach, Lilith Julie Johna und Leonore von Berg wurden ebenso begeistert von den Fans in Empfang genommen wie die Darsteller Katja Riemann, Anna Thalbach, Justus von Dohnányi, Juls Serger und Penelope Frego sowie Musiker Linus Bruhn, Choreograph Selatin Kara und die Autorin der Buchvorlage Sheridan Winn. Mit lautstarkem Applaus wurden die Filmemacher und Darsteller im Anschluss an den Film auf der Bühne empfangen und vom Publikum gefeiert.

Ab dem 9. Januar startet VIER ZAUBERHAFTE SCHWESTERN auch bundesweit in den Kinos – ein magischer Kinospaß für die ganze Familie!



Video-Link: Aktivieren Sie JavaScript um das Video zu sehen.Video-Link: https://youtu.be/4_hNyPjQ2FI