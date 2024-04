Maidult 2024 eröffnet

Die Maidult in der Au lädt bis Sonntag, 5. Mai, zum Münchner Frühlingsvergnügen ein. 250 Geschäfte bieten ihre Produkte und Waren zum Verkauf an. Autoscooter, Kettenflieger, Schiffschaukel und das Russenrad sorgen im Schaustellerteil für Volksfestgaudi. Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft, eröffnete die Auer-Dult-Saison 2024 am Samstag, 27. April, um 11 Uhr: „Endlich ist wieder Dult in der Au. Unser Markt ist ein kleines Münchner Paradies. Es bietet, was das Herz begehrt, und vieles, von dem man gar nicht wusste, dass man es dringend braucht.

Das abwechslungsreiche Angebot an Speisen und Getränken und ein Volksfestteil machen die Dult zum unverwechselbaren Vergnügen. Das Wichtigste für mich ist aber das entspannte Münchner Lebensgefühl, das die Besucherinnen und Besucher auf der Dult finden. Die Münchnerinnen und Münchner lieben ihre Dult und die Zahlen belegen das: Rund 350.000 Gäste bummelten im vergangenen Jahr während der drei Dulten über den Mariahilfplatz, ein absoluter Besucherrekord.“

Neben zahlreichen Zuschauern waren auch Ehrengäste wie Timothy Liston (US-Generalkonsul in München), MdB Dr. Wolfgang Stefinger, Gregor Baudrexl (Paulaner), Dieter Krause (Spaten-Franziskaner-Bräu GmbH), Wiesn-Stadträtin Anja Berger, Klaus Peter Rupp – Rathaus SPD, Ulrike Grimm (Stadträtin CSU), Benedikt Brandmeier Referat für Arbeit und Wirtschaft, sowie Frühlingsfest-Chefin Yvonne Heckl anwesend.

Die Verkaufszeiten der Maidult sind täglich von 10 bis 20 Uhr. Die Fahrgeschäfte sind von 10.30 bis 20 Uhr geöffnet.

Information und Inspiration zur Auer Dult gibt es auf Instagram und auf der offiziellen Webseite www.auerdult.de. Dort findet sich auch ein Ausstellerverzeichnis mit komfortabler Suchfunktion.